Тихий убийца в центре Киева: экологи предупреждают о токсичной угрозе

Застройщик бросил тонны шин, подвергая город опасности

Опасная свалка, расположенная почти в центре столицы, стала источником серьезной экологической угрозы для киевлян. На арендованном участке по проспекту Лобановского, 190 накопились тонны отработанных автомобильных шин, относящихся к отходам 4 класса опасности. Покрышки, брошенные под открытым небом, под влиянием солнца и погодных условий начинают выделять вредные токсичные вещества в воздух и почву.

Что нужно знать:

На арендованной земле образовалась токсичная свалка шин

Экоинспекция зафиксировала нарушения после публичной огласки

Территорию уже начали расчищать

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эколог Александр Соколенко. Больше читайте в материале: "Токсичная свалка почти в центре Киева: кому принадлежит участок и почему власти его долго не замечали".

Специалист объяснил, почему шины на открытом пространстве представляют серьезную опасность: ультрафиолетовое излучение ускоряет деформацию и разложение резины, из-за чего вредные соединения попадают в окружающую среду.

Если к шинам есть свободный доступ и они просто лежат кучей на участке, существует риск поджога. В таком случае город накроет задымление с выбросами токсичных веществ, предостерег Александр Соколенко.

Место, где образовалась свалка

Участок арендует компания ООО "ДК Инвестсистем", планировавшая начать там застройку. Однако до реализации строительных проектов дело не дошло, на земле накопились опасные отходы.

После того как информация о свалке стала публичной, Государственная экологическая инспекция столичного региона выехала на место. Специалисты зафиксировали нарушение природоохранного законодательства и сообщили об этом на своей странице в Facebook. Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" уже приступило к расчистке территории.

КП "Киевблагоустройство" приступило к уборке территории

Соколенко подчеркнул, что важно правильно утилизировать шины. "Они должны попасть на официальную свалку, где работает технологический процесс утилизации отходов. В 2024 году коммунальщики зачищали дворы от покрышек, а впоследствии активисты нашли их закопанными в земле на лугах между Троещиной и рекой Десенко", — напомнил эколог.

Захоронение шин на полигонах не лучший выход, но приемлем при отсутствии возможностей переработки. Современные технологии утилизации существуют, однако нуждаются в значительных инвестициях.

По правилам благоустройства Киева арендатор должен поддерживать территорию в надлежащем состоянии. ООО "ДК Инвестсистем" проигнорировало свои обязанности – разрешило накопление отходов и не убрало их.

"Телеграф" обратился в Департамент территориального контроля КГГА с запросом о возможных санкциях против арендатора. Также издание поинтересовалось у Киевской городской прокуратуры, находится ли этот участок в перечне переданных в аренду с нарушениями закона. Ответы будут обнародованы позже.

