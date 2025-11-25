Тихий убийца в центре Киева: экологи предупреждают о токсичной угрозе
Застройщик бросил тонны шин, подвергая город опасности
Опасная свалка, расположенная почти в центре столицы, стала источником серьезной экологической угрозы для киевлян. На арендованном участке по проспекту Лобановского, 190 накопились тонны отработанных автомобильных шин, относящихся к отходам 4 класса опасности. Покрышки, брошенные под открытым небом, под влиянием солнца и погодных условий начинают выделять вредные токсичные вещества в воздух и почву.
Что нужно знать:
- На арендованной земле образовалась токсичная свалка шин
- Экоинспекция зафиксировала нарушения после публичной огласки
- Территорию уже начали расчищать
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эколог Александр Соколенко. Больше читайте в материале: "Токсичная свалка почти в центре Киева: кому принадлежит участок и почему власти его долго не замечали".
Специалист объяснил, почему шины на открытом пространстве представляют серьезную опасность: ультрафиолетовое излучение ускоряет деформацию и разложение резины, из-за чего вредные соединения попадают в окружающую среду.
Если к шинам есть свободный доступ и они просто лежат кучей на участке, существует риск поджога. В таком случае город накроет задымление с выбросами токсичных веществ,
Участок арендует компания ООО "ДК Инвестсистем", планировавшая начать там застройку. Однако до реализации строительных проектов дело не дошло, на земле накопились опасные отходы.
После того как информация о свалке стала публичной, Государственная экологическая инспекция столичного региона выехала на место. Специалисты зафиксировали нарушение природоохранного законодательства и сообщили об этом на своей странице в Facebook. Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" уже приступило к расчистке территории.
Соколенко подчеркнул, что важно правильно утилизировать шины. "Они должны попасть на официальную свалку, где работает технологический процесс утилизации отходов. В 2024 году коммунальщики зачищали дворы от покрышек, а впоследствии активисты нашли их закопанными в земле на лугах между Троещиной и рекой Десенко", — напомнил эколог.
Захоронение шин на полигонах не лучший выход, но приемлем при отсутствии возможностей переработки. Современные технологии утилизации существуют, однако нуждаются в значительных инвестициях.
По правилам благоустройства Киева арендатор должен поддерживать территорию в надлежащем состоянии. ООО "ДК Инвестсистем" проигнорировало свои обязанности – разрешило накопление отходов и не убрало их.
"Телеграф" обратился в Департамент территориального контроля КГГА с запросом о возможных санкциях против арендатора. Также издание поинтересовалось у Киевской городской прокуратуры, находится ли этот участок в перечне переданных в аренду с нарушениями закона. Ответы будут обнародованы позже.
