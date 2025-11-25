Тихий вбивця у центрі Києва: екологи попереджають про токсичну загрозу

Забудовник кинув тонни шин, наражаючи місто на отруту

Небезпечне сміттєзвалище, розташоване майже у центрі столиці, стало джерелом серйозної екологічної загрози для киян. На орендованій ділянці по проспекту Лобановського, 190 накопичилися тонни відпрацьованих автомобільних шин, які відносяться до відходів 4 класу небезпеки. Покришки, кинуті просто неба, під впливом сонця та погодних умов починають виділяти шкідливі токсичні речовини в повітря і ґрунт.

Що треба знати:

На орендованій землі утворилося токсичне звалище шин

Екоінспекція зафіксувала порушення після публічного розголосу

Територію вже почали розчищати

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів еколог Олександр Соколенко. Більше читайте у матеріалі: "Токсичне звалище майже в центрі Києва: кому належить ділянка і чому влада її довго не помічала".

Фахівець пояснив, чому шини на відкритому просторі становлять серйозну небезпеку: ультрафіолетове випромінювання прискорює деформацію та розкладання гуми, через що шкідливі сполуки потрапляють у довкілля.

Якщо до шин є вільний доступ і вони просто лежать купою на ділянці, існує ризик підпалу. У такому випадку місто накриє задимлення з викидами токсичних речовин, застеріг Олександр Соколенко.

Місце, де утворилося звалище

Ділянку орендує компанія ТОВ "ДК Інвестсистем", яка планувала розпочати там забудову. Однак до реалізації будівельних проєктів справа не дійшла, натомість на землі накопичилися небезпечні відходи.

Після того, як інформація про звалище стала публічною, Державна екологічна інспекція столичного регіону виїхала на місце. Фахівці зафіксували порушення природоохоронного законодавства та повідомили про це на своїй сторінуці у Facebook. Комунальне підприємство "Київблагоустрій" вже розпочало розчищення території.

Працівники КП "Київблагоустрій" розпочали прибирання території

Соколенко наголосив, що важливо правильно утилізувати шини. "Вони повинні потрапити на офіційне сміттєзвалище, де працює технологічний процес утилізації відходів. У 2024 році комунальники зачищали двори від покришок, а згодом активісти знайшли їх закопаними в землі на луках між Троєщиною та річкою Десенкою", – нагадав еколог.

Захоронення шин на полігонах не найкращий вихід, але прийнятний за відсутності можливостей переробки. Сучасні технології утилізації існують, проте потребують значних інвестицій.

За правилами благоустрою Києва орендар повинен підтримувати територію в належному стані. ТОВ "ДК Інвестсистем" проігнорувало свої обов'язки – дозволило накопичення відходів та не прибрало їх.

"Телеграф" звернувся до Департаменту територіального контролю КМДА із запитом про можливі санкції проти орендаря. Також видання поцікавилося у Київської міської прокуратури, чи перебуває ця ділянка в переліку тих, що передали в оренду з порушеннями закону. Відповіді будуть оприлюднені згодом.

