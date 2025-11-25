Готовы только на бумаге? Журналисты проверили "пункты незламности" в Киеве и вот что увидели (фото)

Часть пунктов незламности в столице работает только формально

В Киеве власти отчитываются о десятках готовых "пунктов незламности", где людям обещают тепло, свет и интернет во время длительных отключений электроэнергии. Однако не все адреса оказываются реально доступными в момент, когда они требуются.

Что нужно знать:

"Пункты незламности", расположенные в детсадах, часто закрыты

Интернет работает максимум два часа вместо обещанного постоянного доступа

В одном помещении до сих пор не вставили окна, но пункт считается действующим

Журналисты прошлись по нескольким локациям на Оболони и проверили, как эти пункты выглядят на самом деле и работают ли. Об этом рассказывается в материале "Телеграфа": "Готовность "пунктов незламности" в Киеве: отличаются ли заявления власти и реальное положение дел".

20 ноября журналист "Телеграфа" посетил пять "пунктов незламности" на Оболонском проспекте — три детсада и две школы. Первый пункт между станциями метро "Минская" и "Героев Днепра" оказался закрыт.

Ответственная сотрудница Светлана объяснила, что дверь не открывала, потому что никто не обращался. Она показала оборудование – кулер с водой, переноски для генератора и запасы воды. Женщина рассказала, что в прошлом году сюда приходили преимущественно пожилые люди подзарядить телефоны и выпить горячий чай.

В случае реальной необходимости пункт можно развернуть в течение нескольких минут, подключив генератор, заверила Светлана.

"Пункт незламности" в одном из детсадов на Оболони

Она также отметила, что топлива в этом году не давали, используют прошлогодние запасы. Интернет после исчезновения света работает около часа. Это не совпадает с официальными заявлениями о стабильной связи.

Во второй пункт возле метро "Минская" журналиста вообще не пустили. На двери висела табличка: работает только после 24 часов без электричества. Руководитель заведения Екатерина заверила, что пункт снабжен генератором, топливом, горячей водой и аптечками. Но убедиться в этом не удалось – женщина потребовала разрешения управления образования.

Больше всего удивил третий пункт у метро "Героев Днепра". Дежурная сообщила, что готовы помочь людям, но в само помещение пункта попасть невозможно – там нет окон.

Приходите, когда отремонтируем, тогда и сфотографируете, сказала женщина.

Оказалось, стеклопакеты уже есть, но их никак не установят. При этом пункт официально считается готовым к работе.

В школах ситуация лучше. Пункты преимущественно работают, оборудование есть, генераторы заправлены. Завхоз одной из школ рассказала, что в октябре люди уже приходили подзаряжать телефоны. Даже генераторы не пришлось включать – использовали зарядные станции охраны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нардеп рассказал о ситуации со светом и отоплением в одной из областей. "Ситуация близка к критической", сказал чиновник.