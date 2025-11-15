Главная елка в этом году будет необычной: когда ее откроют и что интерестного придумали (фото)

Новогоднее дерево будет работать от генератора без перебоев

В этом году к установке и созданию новогодней елки в Киеве сможет присоединиться каждый украинец. Ведь люди могут приходить на Софиевскую площадь, брать игрушки и гирлянды и украшать свою часть елки.

Об этом рассказал президент компании Folk Ukraine, основатель Добропарка Игорь Добруцкий в эфире КИЕВ24. По его словам, для создания елки в этом году используют 4,5 тысяч веток и 10,5 тысяч игрушек.

Что нужно знать:

Торжественное открытие елки запланировано на 6 декабря — День Святого Николая

Высота елки будет достигать 16 метров

Праздничное дерево будут украшать пастельными цветами

"В этом году мы решили сделать елку не яркой, чтобы она отражала состояние души украинцев и дарила надежду. Также она должна гармонично вписываться в Софиевскую площадь", — говорит Добруцкий.

Одна из веток, которые нужно украшать

Он добавляет, что в этом году каждый украинец может присоединиться к созданию елки, для этого нужно с 25 по 30 ноября прийти на Софийскую площадь и получить все необходимое. А именно веточку елки, шарики и гирлянды. После украшения, эту веточку ставят в ствол елки. То есть, каждый украинец украшает отдельные веточки, из которых потом собирают елку.

"И дальше этим всем, с вашей энергией, мы украшаем елку. Доверху поставим красивую рождественскую звезду и засветим елку 4 или 6 декабря на День Святого Николая", — добавляет основатель Добропарка.

Игрушки для елки в Киеве

В общей сложности для создания елки высотой в 16 метров используют 4,5 тысячи веток и 10,5 тысяч игрушек. Елка на Софийской площади будет светиться бесперебойно, ведь на месте будут работать генераторы.

