Зима уже на пороге: когда снег накроет Киев, синоптики назвали дату

Прогноз может измениться в любой момент

В декабре снежная погода накроет Киев, несмотря на то, что эта зима должна удивить аномальным теплом. Температура опустится до 0 и на протяжении одного дня будет настоящая зимняя сказка.

Соответствующий прогноз был опубликован на погодном сайте Weather. Так, 10 декабря в столице утром будет облачно, затем возможен дождь со снегом. Вероятность осадков 50%.

Прогноз погоды на 10 декабря. Скриншот: Weather

Днем ожидается переменная облачность и возможен снег. Вероятность осадков оценивается на уровне 40%. Температура воздуха в этот день будет на уровне 0 градусов. Ветер — юго-восточный.

В то же время на сайте Ventusky указано обратное, что снег в этот день не ожидается в Киеве. Напротив, столицу, вероятно, накроют дожди.

Прогноз погоды на 10 декабря. Скриншот: Ventusky

Стоит уесть, то прогнозы на столько длительное время могут измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в декабре. По его словам, в нынешнем году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе предвещают тёплый сценарий для всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине.