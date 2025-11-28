Крещатик "объединил" Киев. Как образовалось название главной улицы столицы

Первые упоминания о Крещатике были еще в 1797 году

Одной из известнейших улиц Украины и Киева есть Крещатик, который считают главной "артерией" столицы. Однако это название скрывает несколько смыслов, которые могут дать ответ на вопросы его происхождения.

"Телеграф" расскажет, что означает Крещатик и почему именно так назвали главную улицу Киева. Заметим, Крещатик — одна из кратчайших (1.3 км) и самых широких (75 м) улиц Киева. Берет начало на Европейской площади и завершается Бессарабской площадью. Между ними находится главная площадь страны – Майдан Независимости.

Как образовалось название Крещатик

Одним из довольно популярных, но ложных утверждений является то, что это название якобы образовалось после крещения Руси. То есть оно буквально происходит от слова "крестить". Однако здесь следует вспомнить, что Крещатиком эту улицу назвали еще в 1797 году. Тогда это был небольшой переулок почти без построек. Застройка началась только в 19 веке.

Ориентировочно 1850-е. Крещатик к началу каменной застройки

Некоторые историки предполагают, что современный Крещатик – долина между Старым городом и Печерским. Раньше она была "перекрещена другими долинами". Отсюда якобы и произошло название Крещатая долина или Крещатик.

Начало улицы. Вид с площади на Крещатик. 1870-е. Фото Франца Мезера

План-схема 1909г. Современные и старые названия крещатицьких площадей

По другой версии, название Крещатика произошло именно от названия местности. Так, киевед Лидия Пономаренко считает, что там, где Крещатицкий поток впадал в Почайну и было крещение Руси Владимиром Великим. То есть после этого территории поблизости, в частности, Почтовую площадь и часть Михайловской горы, стали называть Крещатицким урочищем.

Бессарабка – край Крещатика. Вид с Круглоуниверситетской улицы. Скриншот с видео

Сейчас как точно образовалось название главной улицы Киева не известно, но в одном историки сходятся. В свое время Крещатик "объединил" две части столицы и сделал передвижение по ней более комфортным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой южный город дважды был назван в честь советского правителя.