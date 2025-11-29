В Киеве масштабные перебои со светом: что происходит и какие районы без электричества
Столица пережила ночь массированных ударов
В столице Украины после российской атаки возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Без электроэнергии осталась практически вся западная часть Киева, из-за чего наблюдаются перебои в работе коммунального транспорта и водоснабжения.
Что нужно знать:
- На правом берегу остановлено движение части трамваев и троллейбусов
- Во многих домах снижено давление воды
- Западная часть города охватывает 7 районов
- Энергетики работают над восстановлением питания
- Накануне были запланированы стабилизационные отключения
На правом берегу временно остановлено движение части трамваев и троллейбусов – в контактной сети отсутствует напряжение. Транспорт стоит или курсирует нерегулярно. В жилых домах на правобережье также снижено давление воды в сетях, поскольку водоканала сложно обеспечивать стабильную подачу без электроэнергии.
"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве", — говорят в Минэнерго.
Что такое "западная часть Киева"
Если смотреть на административную карту Киева, то условно западной частью считают районы, расположенные на правом берегу Днепра и ближе к западной черте города.
К западной части относятся следующие районы:
- Святошинский (Нивки, Академгородок, Беличи, Борщаговка)
- Соломенский (Соломенка, Караваевы Дачи, Жуляны)
- Шевченковский (Лукьяновка, Сырец, Шулявка, Татарка)
- Подольский (Подол, Куреневка, Виноградарь)
- Оболонский (Оболонь, Минский массив, Пуща-Водица)
- Голосеевский
- Печерский.
В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания. Горожанам стоит позаботиться о заряде гаджетов и иметь запас воды.
Плановые отключения в Киеве
Накануне в столице запланированы почасовые стабилизационные отключения по следующим графикам:
Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за атаки по столице погибли по меньшей мере 2 человека. Около 15 человек пострадали.