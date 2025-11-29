Укр

В Киеве масштабные перебои со светом: что происходит и какие районы без электричества

Проблемы с электроснабжением в Киеве Новость обновлена 29 ноября 2025, 09:49
Проблемы с электроснабжением в Киеве. Фото Коллаж "Телеграф"

Столица пережила ночь массированных ударов

В столице Украины после российской атаки возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Без электроэнергии осталась практически вся западная часть Киева, из-за чего наблюдаются перебои в работе коммунального транспорта и водоснабжения.

Что нужно знать:

  • На правом берегу остановлено движение части трамваев и троллейбусов
  • Во многих домах снижено давление воды
  • Западная часть города охватывает 7 районов
  • Энергетики работают над восстановлением питания
  • Накануне были запланированы стабилизационные отключения

На правом берегу временно остановлено движение части трамваев и троллейбусов – в контактной сети отсутствует напряжение. Транспорт стоит или курсирует нерегулярно. В жилых домах на правобережье также снижено давление воды в сетях, поскольку водоканала сложно обеспечивать стабильную подачу без электроэнергии.

"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве", — говорят в Минэнерго.

Что такое "западная часть Киева"

Если смотреть на административную карту Киева, то условно западной частью считают районы, расположенные на правом берегу Днепра и ближе к западной черте города.

Схематический раздел на Правый и Левый берег Киева
Схематический раздел на левый и правый берег

К западной части относятся следующие районы:

  • Святошинский (Нивки, Академгородок, Беличи, Борщаговка)
  • Соломенский (Соломенка, Караваевы Дачи, Жуляны)
  • Шевченковский (Лукьяновка, Сырец, Шулявка, Татарка)
  • Подольский (Подол, Куреневка, Виноградарь)
  • Оболонский (Оболонь, Минский массив, Пуща-Водица)
  • Голосеевский
  • Печерский.
Разделение Киева по районам
Разделение Киева по районам

В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания. Горожанам стоит позаботиться о заряде гаджетов и иметь запас воды.

Плановые отключения в Киеве

Накануне в столице запланированы почасовые стабилизационные отключения по следующим графикам:

График отключения света в Киеве, 29 ноября
График отключения света в Киеве, 29 ноября
График отключения света в Киеве, 29 ноября
График отключения света в Киеве, 29 ноября

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за атаки по столице погибли по меньшей мере 2 человека. Около 15 человек пострадали.

