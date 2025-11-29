В Киеве масштабные перебои со светом: что происходит и какие районы без электричества

Столица пережила ночь массированных ударов

В столице Украины после российской атаки возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Без электроэнергии осталась практически вся западная часть Киева, из-за чего наблюдаются перебои в работе коммунального транспорта и водоснабжения.

Что нужно знать:

На правом берегу остановлено движение части трамваев и троллейбусов

Во многих домах снижено давление воды

Западная часть города охватывает 7 районов

Энергетики работают над восстановлением питания

Накануне были запланированы стабилизационные отключения

На правом берегу временно остановлено движение части трамваев и троллейбусов – в контактной сети отсутствует напряжение. Транспорт стоит или курсирует нерегулярно. В жилых домах на правобережье также снижено давление воды в сетях, поскольку водоканала сложно обеспечивать стабильную подачу без электроэнергии.

"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве", — говорят в Минэнерго.

Что такое "западная часть Киева"

Если смотреть на административную карту Киева, то условно западной частью считают районы, расположенные на правом берегу Днепра и ближе к западной черте города.

Схематический раздел на левый и правый берег

К западной части относятся следующие районы:

Святошинский (Нивки, Академгородок, Беличи, Борщаговка)

(Нивки, Академгородок, Беличи, Борщаговка) Соломенский (Соломенка, Караваевы Дачи, Жуляны)

(Соломенка, Караваевы Дачи, Жуляны) Шевченковский (Лукьяновка, Сырец, Шулявка, Татарка)

(Лукьяновка, Сырец, Шулявка, Татарка) Подольский (Подол, Куреневка, Виноградарь)

(Подол, Куреневка, Виноградарь) Оболонский (Оболонь, Минский массив, Пуща-Водица)

(Оболонь, Минский массив, Пуща-Водица) Голосеевский

Печерский.

Разделение Киева по районам

В настоящее время энергетики работают над восстановлением питания. Горожанам стоит позаботиться о заряде гаджетов и иметь запас воды.

Плановые отключения в Киеве

Накануне в столице запланированы почасовые стабилизационные отключения по следующим графикам:

График отключения света в Киеве, 29 ноября

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за атаки по столице погибли по меньшей мере 2 человека. Около 15 человек пострадали.