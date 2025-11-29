У Києві масштабні перебої зі світлом: що відбувається та які райони без електрики

Столиця пережила ніч масованих ударів

У столиці України після російської атаки виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Без електроенергії залишилася практично вся західна частина Києва, через що спостерігаються перебої у роботі комунального транспорту та водопостачання.

Що потрібно знати:

На правому березі зупинено рух частини трамваїв і тролейбусів

У багатьох будинках знижений тиск води

Західна частина міста охоплює 7 районів

Енергетики працюють над відновленням живлення

Напередодні були заплановані стабілізаційні відключення

На правому березі тимчасово зупинено рух частини трамваїв і тролейбусів — у контактній мережі відсутня напруга. Транспорт стоїть або курсує нерегулярно. У житлових будинках на правобережжі також знижено тиск води в мережах, оскільки водоканалу складно забезпечувати стабільну подачу без електроенергії.

"Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві", — кажуть в Міненерго.

Що таке "західна частина Києва"

Якщо дивитися на адміністративну карту Києва, то умовно західною частиною вважають райони, розташовані на правому березі Дніпра та ближче до західної межі міста.

Схематичний поділ на Правий та Лівий берег

До західної частини належать такі райони:

Святошинський (Нивки, Академмістечко, Біличі, Борщагівка)

(Нивки, Академмістечко, Біличі, Борщагівка) Солом’янський (Солом’янка, Караваєві Дачі, Жуляни)

(Солом’янка, Караваєві Дачі, Жуляни) Шевченківський (Лук’янівка, Сирець, Шулявка, Татарка)

(Лук’янівка, Сирець, Шулявка, Татарка) Подільський (Поділ, Куренівка, Виноградар)

(Поділ, Куренівка, Виноградар) Оболонський (Оболонь, Мінський масив, Пуща-Водиця)

(Оболонь, Мінський масив, Пуща-Водиця) Голосіївський

Печерський.

Поділ Києва по районах

Наразі енергетики працюють над відновленням живлення. Містянам варто потурбуватися про заряд ґаджетів та мати запас води.

Планові відключення в Києві

Напередодні в столиці були заплановані погодинні стабілізаційні відключення за такими графіками:

Графік відключення світла в Києві, 29 листопада

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через атаку по столиці загинуло щонайменше 2 людей. Близько 15 постраждали.