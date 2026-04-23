Пылевая буря и град с сильным ветром. Киев накрыла страшная непогода (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вскоре ожидается похолодание
Днем 23 апреля Киев и Киевскую область накрыла непогода. В городе сперва началась пылевая буря, а затем пошел сильный град.
Соответствующие видео были опубликованы в Telegram-каналах. Местные жители делятся роликами, на которых показывают, какой сюрприз погода преподнесла им сегодня.
В сети рассказали, что погода "порадовала" не только столицу, но и область — Бориспольский и Броварской районы.
Водители также показывают, какая ситуация на дороге. Видимость из-за града заметно ухудшилась. Потому следует соблюдать предельную осторожность.
В то же время в Киеве фиксируют сильные порывы ветра. В результате на одном из стадионов снесло ограждение.
Однако уже буквально спустя 20 минут в столице вышло солнце и погода наладилась.
"Вот такая она апрельская погода", — подписали видео в сети.
В Киеве ожидаются заморозки
Согласно данным "Укргидрометцентра", 24 апреля по территории Киевщины и Киева будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В область ночью будут заморозки 0-3°, а температура днем 7-12° тепла. В Киеве ночью 1-3 ° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-2 °; днем 10-12° тепла.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Харьков уже вскоре может накрыть аномальное похолодание со снегом. В самый холодный день этой недели столбики термометров опустятся почти до +5 градусов (днем).