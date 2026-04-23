Пылевая буря и град с сильным ветром. Киев накрыла страшная непогода (фото, видео)

Вскоре ожидается похолодание

Днем 23 апреля Киев и Киевскую область накрыла непогода. В городе сперва началась пылевая буря, а затем пошел сильный град.

Соответствующие видео были опубликованы в Telegram-каналах. Местные жители делятся роликами, на которых показывают, какой сюрприз погода преподнесла им сегодня.

В сети рассказали, что погода "порадовала" не только столицу, но и область — Бориспольский и Броварской районы.

Водители также показывают, какая ситуация на дороге. Видимость из-за града заметно ухудшилась. Потому следует соблюдать предельную осторожность.

В то же время в Киеве фиксируют сильные порывы ветра. В результате на одном из стадионов снесло ограждение.

Однако уже буквально спустя 20 минут в столице вышло солнце и погода наладилась.

"Вот такая она апрельская погода", — подписали видео в сети.

В Киеве ожидаются заморозки

Согласно данным "Укргидрометцентра", 24 апреля по территории Киевщины и Киева будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В область ночью будут заморозки 0-3°, а температура днем ​​7-12° тепла. В Киеве ночью 1-3 ° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-2 °; днем 10-12° тепла.

