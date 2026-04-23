Пилова буря та град із сильним вітром. Київ накрила страшна негода (фото, відео)

Незабаром очікується похолодання

Вдень 23 квітня Київ та Київську область накрила негода. У місті спочатку почалася пилова буря, а потім пустився сильний град.

Відповідні відео було опубліковано у Telegram-каналах. Місцеві жителі діляться роликами, на яких показують, який сюрприз погода зробила їм сьогодні.

У мережі розповіли, що погода "порадувала" не лише столицю, а й область — Бориспільський та Броварський райони.

Водії також свідчать, яка ситуація на дорозі. Видимість через град помітно погіршилася. Тому слід дотримуватись обережності.

Водночас у Києві фіксують сильні пориви вітру. В результаті на одному зі стадіонів знесло огорожу.

Проте вже буквально через 20 хвилин у столиці вийшло сонце та погода налагодилася.

"Ось така вона квітнева погода", — підписали відео в мережі.

У Києві очікуються заморозки

За даними "Укргідрометцентру", 24 квітня по території Київщини та Києва буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

В область вночі будуть заморозки 0-3°, а температура вдень 7-12° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12 ° тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Харків вже невдовзі може накрити аномальне похолодання зі снігом. Найхолоднішого дня цього тижня стовпчики термометрів опустяться майже до +5 градусів (вдень).