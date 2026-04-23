Рус

Пилова буря та град із сильним вітром. Київ накрила страшна негода (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Столицю раптово накрила стихія Новина оновлена 23 квітня 2026, 16:41
Столицю раптово накрила стихія. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Незабаром очікується похолодання

Вдень 23 квітня Київ та Київську область накрила негода. У місті спочатку почалася пилова буря, а потім пустився сильний град.

Відповідні відео було опубліковано у Telegram-каналах. Місцеві жителі діляться роликами, на яких показують, який сюрприз погода зробила їм сьогодні.

У мережі розповіли, що погода "порадувала" не лише столицю, а й область — Бориспільський та Броварський райони.

Водії також свідчать, яка ситуація на дорозі. Видимість через град помітно погіршилася. Тому слід дотримуватись обережності.

Водночас у Києві фіксують сильні пориви вітру. В результаті на одному зі стадіонів знесло огорожу.

Проте вже буквально через 20 хвилин у столиці вийшло сонце та погода налагодилася.

"Ось така вона квітнева погода", — підписали відео в мережі.

У Києві очікуються заморозки

За даними "Укргідрометцентру", 24 квітня по території Київщини та Києва буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

В область вночі будуть заморозки 0-3°, а температура вдень 7-12° тепла. У Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12 ° тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Харків вже невдовзі може накрити аномальне похолодання зі снігом. Найхолоднішого дня цього тижня стовпчики термометрів опустяться майже до +5 градусів (вдень).

Теги:
#Київ #Київська область #Погода #Буря #Негода #Град