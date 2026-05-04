Когда потепление может разжарить Киев до +30: без прохладных сюрпризов не обойдется?

Субтропический фронт накроет столицу

Погода в Киеве после апрельских холодов готовится к температурному скачку. Уже во второй декаде мая столбики термометров могут достичь летних +30 градусов.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, хотя первые дни месяца будут умеренно теплыми (до 5 мая — ~+20 градусов), уже после 8 мая дневная температура может стабильно держаться выше +25 градусов, а настоящая майская жара не заставит себя ждать.

По прогнозу, уже к 15 мая может потеплеть до +28+29 градусов. Это произойдет под влиянием субтропического фронта.

О потеплении в начале мая сообщают и специалисты Укргидрометцентра. По их прогнозу, к 11 мая воздух в столице может прогреться до +24 градусов. Сильных осадков не предвидится.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Однако прогноз синоптиков сервиса Meteofor оказался более сдержанным. По их мнению, тепло может прийти раньше (до +25 к 7 мая), однако затем погоду могут подпортить дожди, во время которых столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Погода в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, Какой погоды ждать в Украине осенью.