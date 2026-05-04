Коли потепління може розжарити Київ до +30: без прохолодних сюрпризів не обійдеться?

Субтропічний фронт накриє столицю

Погода у Києві після квітневих холодів готується до температурного стрибка. Вже у другій декаді травня стовпчики термометрів можуть досягти літніх +30 градусів.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, хоча перші дні місяця будуть помірно теплими (до 5 травня — ~+20 градусів), вже після 8 травня денна температура може стабільно триматися вище за +25 градусів, а справжня травнева спека не забариться.

За прогнозом, вже до 15 травня може потепліти до +28+29 градусів. Це станеться під впливом субтропічного фронту.

Про потепління на початку травня повідомляють і спеціалісти Укргідрометцентру. За їх прогнозом, до 11 травня повітря у столиці може прогрітися до +24 градусів. Сильних опадів не передбачається.

Проте прогноз синоптиків сервісу Meteofor виявився стриманішим. На їхню думку, тепло може прийти раніше (до +25 до 7 травня), проте погоду можуть зіпсувати дощі, під час яких стовпчики термометрів опустяться до +18 градусів.

