Киев на три дня накроет аномальная жара: когда и на сколько могут выключать свет (инфографика)

Длительные высокие температуры — это худший сценарий

В ближайшие дни Киев накроет аномальная жара. Этот фактор создаёт дополнительную нагрузку на энергосистему Украины и может привести к возвращению графиков отключений электроэнергии.

Чем больше будет градусов на термометре, тем дольше могут быть отключения. Об этом "Телеграфу" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в материале: "До 8 часов без света совсем скоро? Несколько сценариев того, как Украина переживет жару".

Соответственно, если температура не превышает +30°C и не будет новых повреждений, система сможет работать стабильно. Если жара будет держаться на уровне от +30 до +35 градусов , а часть энергоблоков будет оставаться в ремонте, возможны отключения на 2–4 часа. И самый худший сценарий — длительная аномальная жара более +35°C в сочетании с новыми ударами по энергетической инфраструктуре. Тогда длительность отключений в некоторых регионах может быть до 8 часов в сутки.

Температура в отключения света. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какой будет температура воздуха в ближайшие дни и какими могут быть отключения электроэнергии.

Согласно данным "Укргидрометцентра", 28, 29 и 30 июня в Киеве будет анормальная жара. Температура воздуха будет переваливать за +35 градусов:

28 июня — днем температура воздуха будет на уровне +33.. +35 градусов. В ночное время — от +21 до +23 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на 28 июня. Скриншот: "Укргидрометцентр" / "Телеграф"

29 июня — ожидается до +35.. +37 градусов днем и до +26 ночью.

Прогноз погоды в Киеве на 29 июня. Скриншот: "Укргидрометцентр" / "Телеграф"

30 июня — температура воздуха поднимется до +35..+37 градусов днем, и упадет до +26 ночью. В этот день ожидаются дожди.

Прогноз погоды в Киеве на 30 июня. Скриншот: "Укргидрометцентр" / "Телеграф"

С учетом прогноза превышения температуры воздуха в Киеве за +35 градусов, согласно представленным выше данным, отключения электроэнергии могут составить до 8 часов в сутки.

Согласно данным на погодном сайте Sinoptik.ua, температура воздуха 28 июня максимально достигнет +33 градусов, 29 июня — максимальная метка +36 градусов, а 30 июня ожидается до +32.

Прогноз погоды в Киеве на 28,29 и 30 июня. Скриншот: Sinoptik/ "Телеграф"

По расчетом из этого прогноза, отключения могли бы быть до 4 часов в сутки 28 и 30 июня, а 29 июня — до 8 часов.

На сайте Meteofor прогноз на указанные даты следующий:

28 июня — до +33 градусов;

29 июня — до +35 градусов;

30 июня — до +34 градусов.

Отключения могли бы быть до 4 часов.

Прогноз погоды в Киеве на 28,29 и 30 июня. Скриншот: Meteofor / "Телеграф"

Отметим, что это не является официальной информацией об отключениях света в столице в указанные дни. Здесь приводится предположительный расчет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина может пройти жару без отключений света. Названы 3 причины.