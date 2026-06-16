Украина может пройти жару без отключений света: названы 3 причины

Ситуация в энергосистеме будет зависеть не только от погоды

У Украины высокие шансы пройти лето без графиков отключений электроэнергии, если Россия не возобновит масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Эксперт назвал сразу несколько факторов, поддерживающих стабильность системы. Также в пользу сыграет прохладное лето.

Как рассказал в блицинтервью "Телеграфу" глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра, скачок температуры вверх в конце недели не будет ни устойчивым, ни длительным. "Жара выше 27-28 градусов прогнозируется только в западных и южных областях, остальная территория Украины по прогнозу — до 28 градусов", — отметил он.

Как пояснил эксперт, если Россия не будет бить по энергетическим объектам, то возобновления отключений света можно избежать и есть три причины.

При отсутствии обстрелов и существенных повреждений объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии, вероятность ограничений потребления электроэнергии (графиков отключений) минимальна Александр Голиздра, глава Лиги энергетического развития Украины

Голиздра назвал три фактора, которые позволят Украине в ближайшее время иметь более стабильную энергосистему:

Энергопрофицит западных областей. Пик сезонной мощности солнечных электростанций (СЭС). Рост потребления в пределах 1-15 ГВт в период, когда СЭС не выдают энергию (вечерние пики) можно эффективно и быстро компенсировать импортом.

"Мощность пересечения позволяет импортировать до 2,4 ГВт, а в последние недели мы почти не импортировали электричество", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за погодных условий в марте, лето в Украине будет продолжаться меньше. Осень ожидается ранняя и холодная, с аномальной погодой.