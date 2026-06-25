Київ на три дні накриє аномальна спека: коли та на скільки можуть вимикати світло (інфографіка)

Тривалі високі температури – це найгірший сценарій

Найближчими днями Київ накриє аномальна спека. Цей фактор створює додаткове навантаження на енергосистему України та може призвести до повернення графіків відключень електроенергії.

Чим більше градусів на термометрі, тим довше можуть бути відключення. Про це "Телеграфу" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у матеріалі: "До 8 години без світла зовсім скоро? Кілька сценаріїв того, як Україна переживе спеку".

Відповідно, якщо температура не перевищує +30°C та не буде нових пошкоджень, система зможе працювати стабільно. Якщо спека триматиметься на рівні від +30 до +35 градусів, а частина енергоблоків залишатиметься у ремонті, можливі відключення на 2–4 години. І найгірший сценарій – тривала аномальна спека понад +35°C у поєднанні з новими ударами по енергетичній інфраструктурі. Тоді тривалість вимкнень у деяких регіонах може бути до 8 години на добу.

Температура у відключення світла. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, якою буде температура повітря найближчими днями та якими можуть бути відключення електроенергії.

За даними "Укргідрометцентру", 28, 29 та 30 червня у Києві буде анормальна спека. Температура повітря перевалюватиме за +35 градусів:

28 червня - вдень температура повітря буде на рівні +33.. +35 градусів. У нічний час від +21 до +23 градусів.

Прогноз погоди у Києві на 28 червня. Скріншот: "Укргідрометцентр"/"Телеграф"

29 червня - очікується до +35.. +37 градусів вдень і до +26 вночі.

Прогноз погоди у Києві на 29 червня. Скріншот: "Укргідрометцентр"/"Телеграф"

30 червня - температура повітря підніметься до +35..+37 градусів вдень, і впаде до +26 вночі. У цей день очікується дощ.

Прогноз погоди у Києві на 30 червня. Скріншот: "Укргідрометцентр"/"Телеграф"

З урахуванням прогнозу перевищення температури повітря в Києві за +35 градусів, згідно з наведеними вище даними, відключення електроенергії можуть становити до 8 годин на добу.

За даними на погодному сайті Sinoptik.ua, температура повітря 28 червня максимально досягне +33 градусів, 29 червня — максимальна мітка +36 градусів, а 30 червня очікується до +32 градусів.

Прогноз погоди у Києві на 28,29 та 30 червня. Скріншот: Sinoptik/ "Телеграф"

За розрахунком із цього прогнозу, відключення могли б бути до 4 годин на добу 28 та 30 червня, а 29 червня – до 8 годин.

На сайті Meteofor прогноз на вказані дати наступний:

28 червня — до +33 градусів;

29 червня — до +35 градусів;

30 червня — до +34 градусів.

Вимкнення могли б бути до 4 годин.

Прогноз погоди у Києві на 28,29 та 30 червня. Скріншот: Meteofor/"Телеграф"

Зазначимо, що це не є офіційною інформацією про відключення світла у столиці у зазначені дні. Тут наводиться ймовірний розрахунок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може пройти спеку без відключень світла. Названо 3 причини.