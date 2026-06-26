Выключить от греха: метеоролог назвал вещь, которая превращает человека в мишень для молнии

Опасность представляет даже обычный входящий звонок

Когда гроза застала человека на улице, из-за входящего звонка на телефон в него может попасть молния. Чтобы этого не произошло, лучше вообще выключить свой мобильный.

Об этом "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг. По его словам, если гроза застала на улице, нужно найти какую-то впадину, понижение, например, подземный переход.

"Найти самую низкую точку, присесть, пригнуть голову и выключить мобильный телефон. Во время грозы запрещается разговаривать по мобильному телефону. Вообще лучше его выключить, потому что отмечались случаи, когда входящий звонок, разговор, происходивший во время грозы, становился причиной попадания молнии в человека", — предупредил метеоролог.

Говорить по телефону в грозу запрещено. Фото: "Телеграф"/ИИ

По его словам, если человек оказался в грозу на открытой местности, мишенью для молнии может стать любой металл на нем — кольца, цепочки, часы, ключи. Даже металлическая ручка зонта может привлечь молнию.

Ученый объяснил, почему так происходит. Природа молнии – это сочетание противоположно заряженных частиц с противоположными зарядами. Нижняя часть тучи имеет отрицательно заряженные частицы, попадания, как правило, происходят в то, что имеет положительный заряд.

Напомним, Виталий Шпиг также рассказал "Телеграфу", что делать при встрече с шаровой молнией. Накрывать ведром ее нельзя.