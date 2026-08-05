Не химзавод: откуда была утечка аммиака в Киеве и зачем он там был нужен

ГСЧС сообщила, что аварию удалось локализовать еще на начальном этапе

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В Голосеевском районе Киева в результате массированной российской атаки в ночь на 5 августа была повреждена система, которая содержала около 300 литров аммиака. Из-за этого произошла утечка вещества. В то же время речь идет не о химическом производстве, а о пивзаводе.

Об инциденте сообщила Киевская городская военная администрация. Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил, что спасатели смогли предотвратить более серьезные последствия: "Также работники ГСЧП предотвратили утечку аммиака на пивоваренном заводе и газа — на поврежденной АЗС".

Аммиак используется на пивоваренных предприятиях как хладагент в промышленных холодильных установках. В пивоварении он необходим для охлаждения сусла после варки, поддержания требуемой температуры во время брожения и хранения готовой продукции. Его используют из-за высокой энергоэффективности, низкой стоимости и отсутствия негативного влияния на озоновый слой.

Спасатели также сообщали, что угрозы от аммиака для населения нет, так как удалось перекрыть запорную арматуру. Однако следует помнить: аммиак — бесцветный газ с резким запахом нашатыря, который почти вдвое легче воздуха. В сжиженном состоянии он является жидкостью, при попадании в атмосферу образует беловатый туман. Вещество является токсичным, особенно опасным для глаз и дыхательных путей, а при определенных условиях может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в целом в Киеве после российской атаки значительно ухудшилось качество воздуха. Враг атаковал склады и производства украинских бизнес-гигантов.