Без этого ремонт не обойдется: как у покупателей выманивают тысячи гривен

Стоимость часто касается только дверного полотна без комплектующих

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На первый взгляд, покупка новой двери может показаться выгодной — привлекательная цена на ценнике сразу бросается в глаза. Но уже при оформлении заказа сумма может измениться настолько, что покупатели остаются удивленными.

Часто на витрине можно увидеть привлекательную стоимость, например 4700 гривен. Однако эта сумма может касаться только дверного полотна, без других необходимых деталей, как пояснил пользователь ТикТок.

При полном расчете к стоимости добавляются дверная коробка, наличники и фурнитура — ручки, замки и другие элементы. В результате комплект, который изначально казался бюджетным, может обойтись значительно дороже.

Например, пять дверей по цене около 4700 гривен каждая на первый взгляд выглядят как расход примерно в 23 тысячи гривен. Но после добавления всех комплектующих общая сумма может вырасти до 40–45 тысяч гривен.

Поэтому перед покупкой стоит уточнять полную комплектацию дверей и рассчитывать не только стоимость полотна, но и весь набор, необходимый для установки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о напольном материале, который становится популярной альтернативой ламинату, ведь лучше выдерживает влагу и механические повреждения.