Родственник генерала: стало точно известно, кого взорвали в центре Москвы (фото)

Погибли пять россиян, еще более 20 были ранены

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Зять главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайки Даниил Предрий погиб во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi 1 августа. Вероятно, там проходило празднование дня рождения главы ВКС.

Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости". Отмечается, что смерть 27-летнего Предрия подтвердила государственная база РФ — один из персональных документов Даниила Предрия был признан недействительным, что подтверждает факт его смерти. Документ признан недействительным еще 1 августа — в день взрыва. Смерть зятя главы ВКС подтвердил также реестр юрлиц.

Даниил Предрий. Фото: t.me/agentstvonews

О гибели Предрия 2 августа написал пророссийский блоггер Анатолий Шарий. По его данным, дочь главкома ВКС Мария Чайко могла пострадать в ходе взрыва, а ее муж Даниил Передрий погиб, приняв на себя поражающие элементы, предназначавшиеся ей.

Мария Чайко и Даниил Предрий. Фото Верстка

Пара поженилась в июне 2025 года. Свадьба прошла в элитном поселке рядом с Рублевкой.

Свадьба Марии Чайко и Даниила Предрия. Фото: t.me/agentstvonews

Что известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi

1 августа ресторан был закрыт для обычных посетителей для приватного мероприятия. Оно могло быть посвящено 55-летию Александра Чайко. По официальной информации его день рождения 27 июля. Однако праздновать его могли в выходной день — в субботу, 1 августа.

Взрыв раздался у входа в ресторан, когда неизвестная женщина попыталась пронести внутрь самодельное взрывное устройство под видом подарка, но ее остановил охранник. Погибли три человека — женщина, принесшая взрывчатку, охранник и один из посетителей. Еще 21 человек был ранен, двое из них умерли позднее.

Как сообщал "Телеграф", в 2023 году при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский. Российская полиция задержала подозреваемую в организации взрыва.