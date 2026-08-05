Родственник генерала: стало точно известно, кого взорвали в центре Москвы (фото)
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Погибли пять россиян, еще более 20 были ранены
Зять главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайки Даниил Предрий погиб во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi 1 августа. Вероятно, там проходило празднование дня рождения главы ВКС.
Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости". Отмечается, что смерть 27-летнего Предрия подтвердила государственная база РФ — один из персональных документов Даниила Предрия был признан недействительным, что подтверждает факт его смерти. Документ признан недействительным еще 1 августа — в день взрыва. Смерть зятя главы ВКС подтвердил также реестр юрлиц.
О гибели Предрия 2 августа написал пророссийский блоггер Анатолий Шарий. По его данным, дочь главкома ВКС Мария Чайко могла пострадать в ходе взрыва, а ее муж Даниил Передрий погиб, приняв на себя поражающие элементы, предназначавшиеся ей.
Пара поженилась в июне 2025 года. Свадьба прошла в элитном поселке рядом с Рублевкой.
Что известно о взрыве в ресторане Balzi Rossi
1 августа ресторан был закрыт для обычных посетителей для приватного мероприятия. Оно могло быть посвящено 55-летию Александра Чайко. По официальной информации его день рождения 27 июля. Однако праздновать его могли в выходной день — в субботу, 1 августа.
Взрыв раздался у входа в ресторан, когда неизвестная женщина попыталась пронести внутрь самодельное взрывное устройство под видом подарка, но ее остановил охранник. Погибли три человека — женщина, принесшая взрывчатку, охранник и один из посетителей. Еще 21 человек был ранен, двое из них умерли позднее.
Как сообщал "Телеграф", в 2023 году при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский. Российская полиция задержала подозреваемую в организации взрыва.