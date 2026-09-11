Каштаны в Киеве хотят "вакцинировать": зачем это нужно и сколько это может стоить городу

Деревья начинают желтеть уже летом

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В Киеве предлагают создать городскую программу защиты каштанов от минирующей моли и других заболеваний. К этому призывает киевлянка, которая поделилась в Threads собственным опытом "вакцинации" каштана возле своего дома.

Девушка также обратилась к горожанам с просьбой поддержать соответствующую петицию в Киевский городской совет. "Телеграф" расскажет, как предлагают защищать деревья и сколько это может стоить городскому бюджету.

Что предлагают в петиции

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета. Ее автором выступил Алексей Павленко.

Петиция на сайте Киевского городского совета. Фото: "Телеграф"

Он подчеркивает, что каштан является одним из символов столицы, однако деревья страдают от минирующей каштановой моли и грибковых инфекций.

В петиции отмечается, что из-за вредителей и болезней каштаны могут желтеть и терять листья уже летом. Автор предлагает создать отдельную городскую программу, которая поможет системно защищать деревья.

Среди основных требований:

разработать и утвердить целевую программу защиты каштанов;

предусмотреть средства городского бюджета на микроинъекции;

начать обработку весной с наиболее пораженных центральных и исторических улиц Киева.

Сколько может стоить вакцинация

В петиции указано, что в Киеве есть около 25 тысяч каштанов, которые находятся на балансе города.

Автор петиции подсчитал, что обработка одного дерева будет стоить в среднем 65 евро, или около 2925 гривен по актуальному курсу.

Таким образом, на обработку всех деревьев, по его расчетам, потребуется около 73,1 млн гривен. Если повторять процедуру раз в 2,5 года, ежегодные расходы составят около 29,2 млн гривен.

Сбор подписей под петицией начался 5 августа 2026 года. Чтобы ее рассмотрел Киевский городской совет, необходимо собрать не менее 6 тысяч голосов.

На момент публикации петицию уже поддержали 4215 киевлян. До окончания сбора подписей осталось 22 дня.

Как это работает на практике

Своим опытом обработки каштана поделилась киевлянка. Она рассказала, что впервые обратила внимание на большое дерево возле своего дома летом 2024 года.

Пожелтевший каштан. Фото: marikinoo/Threads

По ее словам, сначала каштан выглядел здоровым, однако примерно через месяц его листья начали желтеть и опадать. Тогда девушка решила найти способ помочь дереву.

Она обратилась к арбористу, который посоветовал ей специалистов, проводящих инъекционную обработку каштанов от минирующей моли.

Перед процедурой киевлянку попросили измерить обхват ствола. От этого зависели количество препарата и итоговая стоимость работы.

"Я позвонила, меня попросили измерить обхват ствола — от этого зависит количество препарата и цена", — рассказала девушка.

Примерно через неделю к ней приехал специалист. По словам киевлянки, сама процедура заняла около 10 минут: в стволе сделали отверстия, через которые ввели препарат.

Инъекционная обработка каштанов. Фото: marikinoo/Threads

Каков был результат через год

В следующем году девушка сравнила свой обработанный каштан с соседним деревом.

По ее словам, на ее дереве оставались зеленые листья, в то время как соседний необработанный каштан пожелтел и пожух.

На "вакцинированном" дереве оставались зеленые листья. Фото: marikinoo/Threads

Соседнее дерево пожелтело. Фото: marikinoo/Threads

Однако полностью избежать повреждений не удалось. Часть листьев на ее дереве также пострадала.

"Мне объяснили, что это нормальная ситуация, возможно, вакцина не везде "зашла"", — отметила киевлянка.

Обработка ее каштана стоила около 100 евро. Девушка подчеркнула, что цена зависит от размера дерева.

Следующую процедуру она планирует провести весной. Также киевлянка рассматривает возможность обработать соседний каштан, если сможет собрать необходимую сумму.

Каштан давно стал одним из символов Киева и неотъемлемой частью образа столицы. В частности, киевские каштаны упоминаются в известной песне Павла Зиброва "Крещатик". В ней есть такие строки:

"Каштаны, каштаны, каштаны, Софии и Лавры кресты. Киевляне, киевляне, киевляне, Вы сестры мои и братья».

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