Любимые лакомства в "АТБ" подешевели вдвое: успейте купить в ближайшие дни

Таким скидкам рады и дети, и взрослые

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В сети супермаркетов "АТБ" прямо сейчас действуют заметные скидки на ряд востребованных товаров. В частности, существенно сэкономить можно на мороженом, которое отдают за полцены.

Больше об этом читайте в материале: Вот это цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% – акция всего неделю

Наибольшая скидка действует на мороженое LIMO "Сиркове 1965" с наполнителями "Абрикос" или "Клубника". 65-граммовая пачка обойдется в 22,90 грн вместо привычных 45,90 грн – цену снизили ровно на 50%.

Действительно выгодное предложение

Вдвое дешевле стоит и LIMO "Пломбір 1965" в шоколадной глазури. Порция весом 90 граммов стоит 27,90 грн вместо 55,90 грн.

На каждой упаковке этих позиций покупатели экономят более 20 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как найти самый дешевый товар в "АТБ": простой алгоритм для покупателей