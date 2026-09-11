Каштани в Києві хочуть "вакцинувати": навіщо це та скільки може коштувати місту

Дерева починають жовтіти вже влітку

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У Києві пропонують створити міську програму захисту каштанів від мінуючої молі та інших захворювань. До цього закликає киянка, яка поділилася у Threads власним досвідом "вакцинації" каштану біля свого будинку.

Дівчина також звернулася до містян з проханням підтримати відповідну петицію до Київської міської ради. "Телеграф" розповість, як пропонують захищати дерева та скільки це може коштувати міському бюджету.

Як це працює на практиці

Киянка розповіла, що вперше звернула увагу на велике дерево біля свого будинку влітку 2024 року.

Пожовтілий каштан. Фото: marikinoo/Threads

За її словами, спочатку каштан виглядав здоровим, але приблизно через місяць його листя почало жовтіти та опадати. Тоді дівчина вирішила пошукати спосіб допомогти дереву.

Вона звернулася до арбориста, який порадив їй спеціалістів, що проводять ін'єкційну обробку каштанів від мінуючої молі.

Перед процедурою киянку попросили виміряти обхват стовбура. Від цього залежала кількість препарату та остаточна вартість роботи.

"Я подзвонила, мене попросили поміряти обхват стовбура — від цього залежить кількість препарату і ціна", — розповіла дівчина.

Приблизно через тиждень до неї приїхав спеціаліст. За словами киянки, сама процедура зайняла близько 10 хвилин: у стовбурі зробили отвори, через які ввели препарат.

Ін'єкційна обробка каштану. Фото: marikinoo/Threads

Яким був результат через рік

Наступного року дівчина порівняла свій оброблений каштан із сусіднім деревом.

За її словами, на її дереві залишалося зелене листя, тоді як сусідній необроблений каштан пожовтів та пожух.

На "вакцинованому" дереві залишалося зелене листя. Фото: marikinoo/Threads

Сусіднє дерево пожовкло. Фото: marikinoo/Threads

Втім, повністю уникнути пошкоджень не вдалося. Частина листя її дерева також постраждала.

"Мені пояснили, що це нормальна ситуація, що можливо вакцина не всюди "зайшла"", — зазначила киянка.

Обробка її каштану коштувала близько 100 євро. Дівчина наголосила, що ціна залежить від розміру дерева.

Наступну процедуру вона планує провести навесні, а також розглядає можливість обробити сусідній каштан, якщо зможе зібрати необхідну суму.

Що пропонують у петиції

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київської міської ради. Її автором виступив Олексі Павленко.

Петиція на сайті Київської міської ради. Фото: "Телеграф"

Він наголошує, що каштан є одним із символів столиці, однак дерева потерпають від мінуючої каштанової молі та грибкових інфекцій.

У петиції зазначається, що через шкідників та хвороби каштани можуть жовтіти й втрачати листя вже влітку. Автор пропонує створити окрему міську програму, яка допоможе системно захищати дерева.

Серед основних вимог:

розробити та затвердити цільову програму захисту каштанів;

передбачити кошти міського бюджету на мікроін'єкції;

почати обробку навесні з найбільш уражених центральних та історичних вулиць Києва.

Скільки може коштувати вакцинація

У петиції зазначено, що в Києві є близько 25 тисяч каштанів, які перебувають на балансі міста.

Автор петиції порахував, що обробка одного дерева коштуватиме в середньому 65 євро, або близько 2925 гривень за актуальним курсом.

Тож на обробку всіх дерев, за його розрахунками, потрібно близько 73,1 млн гривень. Якщо повторювати процедуру раз на 2,5 року, щорічні витрати становитимуть близько 29,2 млн гривень.

Збір підписів під петицією почався 5 серпня 2026 року. Щоб її розглянула Київська міська рада, необхідно зібрати щонайменше 6 тисяч голосів.

На момент публікації петицію вже підтримали 4215 киян. До завершення збору підписів залишилося 22 дні.

Каштан давно став одним із символів Києва та невіддільною частиною образу столиці. Зокрема, київські каштани згадуються у відомій пісні Павла Зіброва "Хрещатик". У ній є такі рядки:

"Каштани, каштани, каштани, Софії і Лаври хрести. Кияни, кияни, кияни, Ви сестри мої і брати".

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