У Києві важливі зміни через загрозу атак: що буде з роботою метро та комендантською годиною (інфографіка)

Які нові правила вводять із 10 вересня

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Києві змінюють правила роботи транспорту під час повітряних загроз. Зокрема, визначено порядок руху метро за "жовтого" та "червоного" рівнів небезпеки, оновлено правила проїзду мостами через Дніпро, а комендантську годину скоротять.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після засідання Ради оборони столиці. Рішення стосуються також роботи наземного транспорту, проведення масових заходів та перевезення пасажирів із залізничного вокзалу.

Комендантська година стане коротшою

З 10 вересня комендантська година в Києві триватиме з 01:00 до 05:00.

Разом із цим на одну годину продовжиться графік роботи громадського транспорту.

Водночас графік роботи ресторанів, закладів розваг та ТРЦ не змінюватиметься.

Ще одне рішення стосується людей, які прибувають до столиці із запізненням. Через затримки потягів Київ організує чотири автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу для перевезення пасажирів у комендантську годину.

Окремо мер нагадав, що з 3 вересня дозволено рух транзитного великогабаритного транспорту під час комендантської години.

Як працюватиме метро під час тривог

Одне з ключових рішень стосується Сирецько-Печерської, або зеленої, лінії метро.

За "жовтого" рівня загрози вона працюватиме без обмежень. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи сполучення між правим і лівим берегами столиці.

За "червоного" рівня рух зеленою гілкою розділятимуть на дві ділянки:

"Сирець" — "Видубичі";

"Славутич" — "Червоний хутір".

Святошинсько-Броварська, або червона, гілка метро продовжить працювати в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Наземний громадський транспорт при цьому курсуватиме без обмежень.

Також місто вже запустило додатковий автобусний маршрут, який дублює червону гілку метро. Він сполучає станції "Палац спорту", "Арсенальна" та "Лісова".

Що зміниться на мостах через Дніпро

Окремо Рада оборони Києва визначила новий порядок руху автомобілів мостами під час повітряних тривог.

Південний міст під час тривоги працюватиме без обмежень. Водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення тривоги та ще на 30 хвилин після її відбою.

Під час самої тривоги буде закритий заїзд на Південний міст із боку вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука.

Без змін працюватимуть:

Дарницький міст;

міст Патона;

міст Метро;

Північний міст.

На Подільсько-Воскресенському мостовому переході також передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після початку та завершення тривоги. Крім того, там запровадять реверсний рух.

Як працюватимуть бізнес, ЦНАПи, освіта та медицина

Суб’єкти господарювання різних форм власності зможуть здійснювати діяльність відповідно до рішення уряду.

За жовтого рівня небезпеки місто продовжить надавати киянам необхідні послуги. Зокрема, працюватимуть ЦНАПи та установи, які надають соціальні послуги.

Заклади освіти та медицини працюватимуть за визначеними раніше протоколами безпеки.

Масові заходи обмежать

Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи.

Обмеження поширюється на заходи на відкритих територіях, а також у спорудах, де немає укриттів.

Що зміниться під час тривог у Києві. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Сповіщення про рівні загроз уже працюють у міському мобільному застосунку "Київ Цифровий", повідомив Кличко.

Усі зазначені зміни запроваджуються в Києві з 00:00 10 вересня. Місто вже проводить необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повітряні тривоги в Україні оголошуватимуть по-новому.