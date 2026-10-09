Отключение в Киеве зимой будут зависеть от двух вещей, — эксперты
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К чему готовиться киевлянам зимой
Украина приближается к отопительному сезону на фоне угрозы новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. От того, насколько эффективно удастся защитить важные объекты и обеспечить их резервным питанием, будут зависеть последствия возможных атак для столицы.
Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказали военные и энергетические эксперты. Больше читайте в материале: "Входим в самый сложный этап": почему Киев гаснет даже при избытке света и какова реальная цель Путина
Что поможет Киеву пройти зиму с меньшими потерями
Продолжительность возможных отключений электроэнергии будет зависеть от ряда обстоятельств, однако особое значение будет иметь готовность столицы к российским атакам. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев назвал две ключевые задачи, от выполнения которых будет зависеть масштаб последствий ударов.
Первое – усиление возможностей Сил обороны Украины для поражения реактивных дронов и баллистических ракет. Второе – оснащение объектов критической инфраструктуры Киева автономными источниками питания.
"Чем быстрее это будет сделано, тем меньшим будет ущерб, нанесенный Россией во время отопительного сезона", – подчеркнул Рябцев.
Почему Россия может усилить удары по энергетике
Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что Россия в этом году может нанести серьезные удары по украинской энергетической инфраструктуре.
По его оценке, Кремль стремится максимально ослабить Украину к весне 2027 года, чтобы заставить Киев согласиться на российские условия.
Под ударом могут оказаться и другие объекты
По словам Ступака, российская стратегия может предусматривать атаки не только на энергетические объекты.
"На эту цель работают удары по энергетике, мостам и другим объектам инфраструктуры, которые важны для киевлян", – отметил эксперт.
Он также считает, что Россия будет пытаться достичь результатов в тылу, несмотря на отсутствие значительных продвижений на фронте.
"Поэтому мы входим в один из самых сложных периодов этой войны именно для тылов. На фронте у россиян ноль продвижений, а вот в тылах они попытаются получить результат", – прогнозирует Ступак.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с Киевом зимой, если Россия уничтожит ТЭЦ.