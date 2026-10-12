"Энергетическое перемирие" во всей красе: Киев показал жуткую картину (репортаж Яна Доброносова)

Из-за удара произошло масштабное обесточивание потребителей в нескольких районах города

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После российской атаки во время "энергетического перемирия" 11 октября в Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии. Ночью столица погрузилась во тьму, а небо над городом окрасилось в красно-бордовые оттенки.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядят киевские многоэтажки без света. Почти все окна жилых домов на снимках тёмные, а красное небо контрастирует с силуэтами высоток.

Так на практике выглядит "энергетическое перемирие": после российских атак жители столицы остаются без электричества.

Какие районы Киева остались без света

11 октября после российской атаки аварийные отключения затронули части Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов столицы.

Киев остался без света. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф

Киев в отключения света. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф

"Энергетическое перемирие". Ян Доброносов / "Телеграф

В "Укрэнерго" уточнили, что российские войска атаковали энергетический объект в Киеве. Из-за удара произошло масштабное обесточивание потребителей в нескольких районах города. Энергетики начали восстанавливать электроснабжение по резервным схемам.

Киев погрузился во тьму. Ян Доброносов / "Телеграф

Как работает "энергетическое перемирие". Ян Доброносов / "Телеграф

Из-за перебоев с электричеством также возникли проблемы с водоснабжением, а движение электротранспорта в некоторых районах временно приостанавливали.

Отключения света в Киеве 11 октября. Ян Доброносов / "Телеграф

Что известно об "энергетическом перемирии"

11 октября президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Украиной и Россией прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако украинская сторона сообщала о новых российских атаках на энергетические объекты, в том числе об ударе по харьковской ТЭЦ-5.

На этом фоне фотографии темных киевских многоэтажек выглядят особенно символично. Пока звучат заявления о прекращении атак на энергетику, жители столицы сталкиваются с аварийными отключениями после российских ударов.

Ситуация со светом 12 октября

В части регионов Украины вынуждено будут применяться меры ограничения потребления:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди)

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Как сообщал "Телеграф", после российской атаки 10 октября в Киеве произошло аварийное отключение энергоснабжения, в том числе в Южной Борщаговке.