Росіяни балістикою атакували Київ, є загиблий. Частина столиці "згасла" (відео)

Росіяни завдали масштабних ударів по енергетиці регіона

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Вночі та рано вранці у середу, 14 жовтня, Росія масовано атакувала Україну балістичними ракетами. Основною ціллю став Київ, ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці. За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загинула одна людина. В Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога є один постраждалий. В мережі шириться відео, як Київ "гасне" після вибухів.

Місцеві канали інформують, що світло зникло на лівому березі столиці, на правому березі також виникли перебої з електропостачанням. Також проблеми з електрикою спостерігаються у деяких районах Київської області.

З даними моніторингових груп, по Києву та області росіяни запустили понад 20 ракет. Атака тривала приблизно півтори години, ворог масовано атакував ключові об’єкти енергетики.

Так Київ виглядає після атаки. Фото: Київ Інфо

Зміни руху транспорту

Через наслідки атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах. Організовано рух автобусів за маршрутами № 8-Т та № 38-ТР.

Крім того, через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи "Укрзалізниці", рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози", — йдеться у повідомленні УЗ.

Також затримується рух трамваїв №№ 1, 3, 15, 18 по вул. Старовокзальна. Організовано рух автобусів № 3Т.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 13 жовтня Росія вдарила по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва. Загинули щонайменше двоє людей, ще 21 житель постраждав. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає будинок після прильоту.