Бегают с газовым баллончиком и матерятся: подростки в Кривом Роге наполошили весь микрорайон (видео)

Это не первый случай

В воскресенье, 17 марта, в Кривом Роге подростки из Солнечного испугали весь микрорайон. Они бегают с газовыми баллончиками по улицам.

Об этом сообщают местные СМИ. Журналисты пишут, что сегодня это не первый случай.

На кадрах, которые прислали неравнодушные жители, видно, что малолетние рядом с людьми бегают с газовым баллончиком. На видео видно 3 ребят.

В момент записи видео они находились на детской площадке. Там они громко матерились.

В СМИ спросили, узнал ли кто-то своего ребенка. А также попросили провести воспитательную беседу.

Аналогичный случай произошел в Ужгороде неделю назад. Подростки распылили газовый баллончик в лицо девушек. Инцидент, в результате которого пострадали посетители, произошел в кафе "Львовские круассаны".

"Там подростки зашли в кафе, и решили ради забавы поиздеваться над двумя сидевшими там девушками. Этого им показалось мало, поэтому они распылили перечный спрей прямо в лицо девушек!!! После чего сбежали с места." – написал пользователь Виталий Лысюра.

Напомним, в Ивано-Франковской области полиция начала уголовное производство в отношении молодых людей, которые нападают на улицы на людей и бьют их, а происходящее снимают на видео. В ряде социальных сетях были обнаружены ролики, на которых неизвестные молодые люди нападают на стариков. Против них используют газовые баллончики. Подростки называют себя "скинхедами".