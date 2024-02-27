Заработок на смерти: в Кривом Роге хоронить погибших бойцов "помогает" только одна компания

Пока семьи теряют своих родных, некоторые покупают себе роскошные дома и машины

В Кривом Роге захоронением украинских военнослужащих занимается единственная частная компания "Ритуал Плюс", которая связана с директором местного коммунального ритуального предприятия "Ритуал Сервис Плюс". Членов семьи погибших защитников отправляют туда прямо с территориальных центров комплектования (ТЦК).

За похороны расплачиваются с социальной помощи на погребение, выделенной городом, причем платить приходится "в черную" и даже за услуги, которые не предоставлялись. Об этом сообщает Bihus.Info в выпуске журналистки Анастасии Усенко.

В Кривом Роге только одна компания занимается захоронением военных

Родственников в компанию "Ритуал Плюс" отправляют прямо с ТЦК. Там предупреждают, что погребением занимается только эта фирма. Один из сотрудников ТЦК заявил, что ритуальную компанию определил город, но в Криворожском городском совете опровергли это.

"Ритуал Плюс" принадлежит физическому лицу-предпринимателю (ФЛП) Лазоренко Руслану Валерьевичу. Он тесно связан с Андреем Васильевым, директором коммунального ритуального предприятия "Ритуал Сервис Плюс".

Лазоренко зарегистрировал свой ФЛП три года назад. Он действительно занимается похоронными услугами, но среди списка его компаний нет выше указанной "Ритуал Плюс". Лазоренко числится директором "СІТІ ДРАЙВ КР" и ТОВ "ЛАРМЕТ". Как удалось узнать журналистам, на самом деле эти фирмы принадлежат Раисе Васильевой, матери Андрея Васильева.

Как работает эта схема

В ТЦК членов семей погибших отправляют в фирму "Ритуал Плюс", которая находится на проспекте Мира, 2А. Их убеждают, что только эта компания может заниматься захоронением, якобы ее выбрал город. Обратиться в другую фирму нельзя.

Уже в этой компании члены семей военнослужащих выбирают ритуальную атрибутику. У них сразу не просят деньги. Говорят, что они смогут расплатиться за это потом, когда придет социальная помощь на погребение. И всю сумму нужно отдать за услуги. Ранее город выплачивал по 20 тысяч гривен, сейчас сумма выросла до 25 тыс. грн.

Деньги брали в полном объеме даже если некоторых услуг не предоставляли. Одна из клиенток, которая хоронила своего внука, рассказала, что его доставили уже в гробу и со всей необходимой атрибутикой. Но за него в компании потребовали деньги. Эту историю рассказала журналистке депутатка местного совета Наталья Шишка.

За погребение платили два платежа. Только один из них был официальным, но это была маленькая сумма. Все опрошенные рассказали одну и ту же историю.

Первый платеж совершался по официальным реквизитам коммунального предприятия "Ритуал Сервис Плюс". Это было около 2500 грн, за копание могилы. Все остальное передавали наличными, это была часть средств для "Ритуал Плюс". В некоторых случаях допускался перевод на банковскую карту.

В "черную" оплачивали ритуальные атрибуты (гроб, крест, одежду, венки и остальное). Ситуацию прокомментировала депутатка Криворожского горсовета Наталья Шишка. Она сказала, что бюджетные деньги просто транзитом проходят через семьи погибших защитников. Город не может контролировать, как гражданам тратить выделенные средства.

"Деньги бюджетные транзитом проходят через эту семью и, формально, как семья потратила эти деньги, кому заплатила, по каким ценам она заплатила ― это, получается, ответственность этой семьи", ― отметила Шишка.

Как обогатился Васильев за последние годы

Васильев Андрей Альбертович является директором "Ритуал Сервис Плюс" уже 8 лет. Само предприятие, принадлежащее местному городскому совету, работает с 2011 года.

В декларации Васильева за 2022 год указано, что его ежемесячная зарплата находится на уровне 48-49 тысяч гривен. Интересно, что он с места работы еще получил благотворительную помощь в размере 10000 грн. Лично у него нет транспорта, строящихся объектов, ценных бумаг.

Но, по данным Bihus.Info, позднее Васильев купил SKODA KODIAQ 2023 года выпуска. Ее стоимость составляет около $50 тысяч.

Так выглядит SKODA KODIAQ 2019 года выпуска стоимостью в 50 тысяч долларов

Раиса Васильева, мать Андрея Альбертовича, за последние два года стала счастливой владелицей нескольких автомобилей, в том числе и Volkswagen Touareg 2019 г. в. В расследовании говорится, что она также приобрела квартиру в ЖК "51 жемчужина" в Одессе. Стоимость недвижимости оценивают примерно в 100 тысяч долларов. Среди покупок Раисы Васильевой также два объекта в Кривом Роге ― коммерческое помещение площадью свыше 300 кв. м. и часть автостоянки.

Сам Андрей Васильев никак не прокомментировал информацию, обнародованную журналистами Bihus.Info. Он не выходил на связь с редакцией во время подготовки материала, и после выхода пока не отреагировал.

Журналистке проекта удалось связаться с матерью Васильева, но она не стала отвечать на вопросы. Услышав первый, она бросила трубку.

Судя по странице Андрея Васильева, его очень волнует вопрос целесообразности использования средств во время войны. Так, 6 февраля в своем аккаунте в соцсети Facebook он возмутился тратами на проведение "Евровидения".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Кривом Роге закроется магазин большой международной компании. Но товары можно будет заказать онлайн.