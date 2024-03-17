Бігають з газовим балончиком та матюкаються: підлітки у Кривому Розі наполошили весь мікрорайон (відео)

Це не перший випадок

У неділю, 17 березня, у Кривому Розі підлітки із Сонячного налякали увесь мікрорайон. Вони бігають з газовими балончиками по вулицях.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Журналісти пишуть, що сьогодні це не перший випадок.

На кадрах, які надіслали небайдужі мешканці видно, що малолітні діти поруч з людьми бігають з газовим балончиком. На відео видно 3 хлопців.

У момент запису відео вони перебували на дитячому майданчику. Там вони голосно матюкались.

У ЗМІ запитали чи впізнав хтось свою дитину. А також попросили провести виховну бесіду.

Аналогічний випадок стався в Ужгороді тиждень тому. Підлітки розпилили газовий балончик в обличчя дівчат. Інцидент, внаслідок якого постраждали відвідувачі, стався у кафе "Львівські круасани".

"Там підлітки зайшли в кафе, та вирішили заради забави познущатися над двома дівчатами, які там сиділи. Цього їм здалось замало, тому вони розпилили перцевий спрей прямо в обличчя дівчат!!! Після чого втекли з місця." — написав користувач Віталій Лисюра.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині поліція розпочала кримінальне провадження щодо молодиків, які нападають на вулиці на людей і б'ють їх, а те, що відбувається, знімають на відео. У низці соціальних мережах було виявлено ролики, на яких невідомі молодики нападають на людей похилого віку. Проти них застосовують газові балончики. Підлітки називають себе "скінхедами".