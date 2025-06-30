В Кривом Роге раздался взрыв: над городом дым (фото, видео) - обновлено

Кривой Рог российские военные атакуют с воздуха очень часто

Россия в очередной раз атаковала Кривой Рог на Днепропетровщине. Местные слышали взрыв, сообщают о дыме над городом.

Городской голова Александр Вилкул подтвердил взрыв и попадание. Он также сообщил, что это атака дронами-шахедами. После взрыва она не прекращалась — тревога и опасность продолжались еще некоторое время, сообщалось о звуке "шахедов" в нескольких районах и работе сил противовоздушной обороны.

UPD. В Днепропетровской ОГА сообщили, что подразделения ПВО уничтожили два "шахида" во время утренней атаки. Однако в Кривом Роге все же есть "прилеты", произошел пожар.

"Ранены три человека. Мужчина 52 лет – "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. Информация о последствиях уточняется", – добавил глава ОГА Сергей Лысак.

После взрыва над городом появился столб дыма.

Тревога продолжалась с 9:11 до 10:32. Шахеды, которые летели очень низко, сняли жители города.

Одновременно с беспилотниками в Днепропетровской области, Воздушные силы фиксировали аналогичные средства поражения с воздуха и в Запорожской области. Сообщалось и об угрозе Полтавской области. Оккупанты используют разные тактики, чтобы обойти ПВО — "шахеды" летят очень низко, также они начали модернизировать дроны, в частности устанавливать на них большую боевую часть или даже использовать шрапнель, чтобы нанести максимальные повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "шахедами" Россия ночью атаковала Одесскую область. Из-за атаки возник пожар, в небе также заметили густой черный дым со специфическим запахом. Людям советуют закрыть окна.