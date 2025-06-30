В Кривом Роге раздался взрыв: над городом дым (фото, видео) - обновлено
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Кривой Рог российские военные атакуют с воздуха очень часто
Россия в очередной раз атаковала Кривой Рог на Днепропетровщине. Местные слышали взрыв, сообщают о дыме над городом.
Городской голова Александр Вилкул подтвердил взрыв и попадание. Он также сообщил, что это атака дронами-шахедами. После взрыва она не прекращалась — тревога и опасность продолжались еще некоторое время, сообщалось о звуке "шахедов" в нескольких районах и работе сил противовоздушной обороны.
UPD. В Днепропетровской ОГА сообщили, что подразделения ПВО уничтожили два "шахида" во время утренней атаки. Однако в Кривом Роге все же есть "прилеты", произошел пожар.
"Ранены три человека. Мужчина 52 лет – "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. Информация о последствиях уточняется", – добавил глава ОГА Сергей Лысак.
После взрыва над городом появился столб дыма.
Тревога продолжалась с 9:11 до 10:32. Шахеды, которые летели очень низко, сняли жители города.
Одновременно с беспилотниками в Днепропетровской области, Воздушные силы фиксировали аналогичные средства поражения с воздуха и в Запорожской области. Сообщалось и об угрозе Полтавской области. Оккупанты используют разные тактики, чтобы обойти ПВО — "шахеды" летят очень низко, также они начали модернизировать дроны, в частности устанавливать на них большую боевую часть или даже использовать шрапнель, чтобы нанести максимальные повреждения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "шахедами" Россия ночью атаковала Одесскую область. Из-за атаки возник пожар, в небе также заметили густой черный дым со специфическим запахом. Людям советуют закрыть окна.