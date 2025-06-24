Ударные "шахеды" стали еще опаснее? Украину атаковали новейшие иранские дроны (фото)

Иран активно поставляет Кремлю свои новые разработки

Во время недавних российских атак по Украине было зафиксировано применение новой серии иранских дронов Shahed-136. У них есть не только камера.

Об этом сообщил канал "Полковник ГШ", опубликовав соответствующее фото. Отмечается, что, вероятно, Россия теперь получает от Ирана готовые изделия в обмен на другие образцы вооружения.

"Отмечено применение противником новой иранской серии ударного БпЛА Shahed-136 — "MS" (старая серия М). Указанный БпЛА имеет новую иранскую 4-х антенную CRPA спутниковой навигации и камеру. Остальное: двигатель и т.д. — без изменений", — говорится в сообщении.

БПЛА Shahed-136 — "MS"

Известно, что именно камера в связке с модулем Nvidia Jetson путем машинного зрения отвечает за конечную наводку БпЛА на цель. Наличие таких дронов у России свидетельствует о том, что Иран активно снабжает Кремлю свои новые разработки. Скорее всего, в ответ он получает и какие-то образцы оружия РФ, чтобы улучшить свое вооружение во время горячей фазы конфликта с Израилем.

Напомним, россияне для ударов по Украине используют БПЛА "Шахед" с новым типом боеголовки. Теперь в ней может содержаться легковоспламеняющееся вещество, которое очень сложно потушить.

Ранее "Телеграф" писал, что оснащенные ИИ и камерами "шахеды" сами выбирают цель. Как бороться с модернизированными дронами России рассказал авиа-эксперт Анатолий Храпчинский.