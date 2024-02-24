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Фидель Кастро: харизматик и диктатор, строивший коммунистическое государство под носом у США

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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Фидель Кастро на первомайской демонстрации. 2005 год
Фидель Кастро на первомайской демонстрации. 2005 год

В Кремле внимательно следили за кубинским феноменом, потому что имели горький опыт сотрудничества с экс-колониями европейских стран в Африке и Азии

Его имя знает весь мир. Сторонники левых идей и сегодня считают Фиделя Кастро несгибаемым борцом за социализм/коммунизм на Американском континенте, революционером-антиимпериалистом, защитником трудящихся. Критиков хватает, и это не только условные реакционеры или консерваторы. Всем, для кого слова "демократические ценности" и "права человека" не являются пустым звуком, считают команданте Фиделя диктатором, разрушителем экономики и преследователем всех, кто выражает недовольство репрессивной системой.

И они правы, потому что на самом деле на "острове Свободы" реальной свободы практически нет. Фидель и его соратники построили зеркальное отражение диктаторского режима Фульхенсио Батисты. С 1959 года почти два миллиона кубинцев (политическая и экономическая эмиграция) покинули родной дом и стали вынужденными беженцами, в основном в США. В некоторых районах штата Флорида они — самое большое национальное меньшинство.

Конец политической карьеры Фиделя

24 февраля 2008 года Фидель Кастро Рус, почти 50 лет являвшийся абсолютным авторитетом и полновластным лидером Кубы, был вынужден из-за серьезных проблем со здоровьем подать в отставку. Он под безумные овации зала отказался от трех из четырех главных должностей в стране: главы Государственного совета, премьер-министра и главнокомандующего Вооруженными силами.

Фидель Кастро с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, 2009 год
Фидель Кастро с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, 2009 год

До апреля 2011 года он формально сохранял должность первого секретаря Коммунистической партии Кубы, хотя фактически еще с 2006 года обязанности главного "партайгеноссе" исполнял младший брат Рауль Кастро Рус, которому по наследству достались и все государственные должности. Политическая карьера Фиделя подошла к концу…

С тех пор до апреля 2021 года Рауль Кастро будет продолжать курс брата: "Я убежден, что главнокомандующим кубинской революции есть и будет только один человек. Фидель – это Фидель. Все мы прекрасно знаем, что Фиделя нам не сможет заменить никто". Произошла либерализация режима, проходили осторожные реформы, которые не касались сущности коммунистического режима (некий мягкий вариант советской перестройки с минимальными уступками политическим оппонентам и диссидентам).

19 апреля 2021-го Рауль Кастро, которому в то время было почти 90 лет, отдал властные полномочия Мигелю Диасу-Канелю, родившемуся в следующем после победы революции году — 1960-м.

Кубинский феномен

Фидель Кастро официально родился в 1926 году (на самом деле годом позже) в селе Биран на востоке острова в семье крупного землевладельца, испанца по происхождению. Мать была служанкой и родила отцу пятерых детей, и только после этого они обручились. И хотя родители были неграмотными и происходили из бедных семей, Анхель Кастро Архис постепенно стал состоятельным латифундистом и имел более 10 тысяч гектаров земли, на которой работали сотни батраков.

Талантливый парень имел уникальную память, поэтому и пошел в школу в пять лет (отсюда разница в дате рождения). Дальше учился в иезуитском колледже и на юридическом факультете Гаванского университета. Завершил обучение в 1949 году.

Фидель Кастро работал адвокатом, познакомился с леворадикальными политиками, однако серьезно марксистско-ленинской литературой не интересовался. В 1952 году на Кубе произошел военный переворот и к власти пришел диктатор-популист Фульхенсио Батиста, имевший проамериканские взгляды.

Диктатор Кубы Фульхенсио Батиста (1952-1958)
Диктатор Кубы Фульхенсио Батиста (1952-1958)

26 июля (национальный праздник в государстве) 1953 года в городе Сантьяго-де-Куба состоялся легендарный штурм казарм "Монкада" 165 повстанцами, которых возглавлял Фидель Кастро. 400 правительственных солдат в ожесточенной битве победили, потеряв 19 человек убитыми и 30 ранеными. 61 революционер погиб, а 51 – попал в плен, и среди них Фидель.

Фидель Кастро на допросе после неудачного штурма казарм Монкада, 26 июля 1953 года
Фидель Кастро на допросе после неудачного штурма казарм "Монкада", 26 июля 1953 года

Вскоре состоялся суд, и лидер повстанцев получил приговор – 15 лет тюрьмы.

Батиста использовал это событие для закручивания гаек: было приостановлено действие конституции, секретная полиция расправлялась с оппонентами, которых пытали и убивали без суда и следствия. В стране начался безумный террор.

Однако 15 мая 1955 года после широких протестов в государствах Латинской Америки Фидель был освобожден из тюрьмы "Пресидио Моделло" и переехал в Мексику. Там он с братом Раулем и аргентинцем Эрнесто "Че" Геварой создал леворадикальное движение "26 июля" и стал готовить вторжение в Кубу, получая помощь от политиков-эмигрантов разных взглядов, но противников режима Батисты.

25 ноября 1956 года 82 повстанца высадились с моторной яхты "Гранма" на юго-восточном побережье Кубы. Отряд был разгромлен практически на берегу Карибского моря. Лишь две небольшие группы революционеров прорвались в горы Сьерра-Маэстра. Там Фидель с ближайшими соратниками – Раулем, Че Геварой и Камило Сьенфуэгосом – и кучкой уцелевших бойцов начали партизанскую войну.

Повстанцы во главе с Фиделем Кастро (в центре). Второй слева – Эрнесто Че Гевара. Внизу под Фиделем с винтовкой – Рауль Кастро. Горы Сьерра-Маэстра, 2 декабря 1956 года
Повстанцы во главе с Фиделем Кастро (в центре). Второй слева – Эрнесто Че Гевара. Внизу под Фиделем с винтовкой – Рауль Кастро. Горы Сьерра-Маэстра, 2 декабря 1956 года

Обнищавшее крестьянство, которому фиделисты обещали землю, полностью поддерживало их. Городская беднота тоже — разрыв между бедными и богатыми достиг на Кубе невиданного уровня. В крупных городах хозяйничала полиция и организованная преступность, которая контролировала игорный бизнес и проституцию (Кубу называли крупнейшим публичным домом для американцев).

Армия Батисты таяла на глазах, дезертиры пополняли отряды повстанцев. Режим рассыпался, как карточный домик. 1 января 1959 года колонны повстанцев вошли по разным направлениям в столицу – Гавану.

Советские лидеры внимательно присматривались к кубинскому феномену, потому что часто обжигались в бывших колониях европейских стран – в Африке и Азии. Режимы, приходившие к власти на левацкой риторике, часто делали диаметрально противоположный выбор, забывая о помощи Кремля.

В 1960 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отправил на "остров Свободы" члена Политбюро Анастаса Микояна. Одной из целей визита была попытка узнать, правда ли, что Фидель Кастро — симпатик коммунистических идей. Микоян, известный впоследствии по прозвищу "от Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича", сообщил лидеру СССР: "Да, он революционер. Такой же, как мы. Я чувствовал себя так, словно вернулся в дни нашей юности".

Крепкие объятия Хрущева

И вот, наконец, в конце 1961 года Фидель произнес речь (он был непревзойденный оратор, мог часами выступать перед сотнями тысяч кубинцев), в которой неожиданно для западного мира заявил, что будет строить социализм. В стране, которая более 60 лет была фактически колонией США, а до Флориды – всего 90 километров.

Лидеры США не смогли, да и не захотели найти подход к ярко выраженному левому, но еще не коммунистическому лидеру. В Вашингтоне с первых дней победы революции на Кубе уже разрабатывали планы по свержению режима Фиделя Кастро; на лидера Кубы за многие годы готовилось и было совершено несколько сотен попыток покушения.

Так что можно сказать, что сами американцы бросили Фиделя в крепкие объятия Хрущева, который очень хотел иметь советского сателлита в Западном полушарии. Однако ему пришлось приложить немалые усилия, да и американцы изрядно "помогли", пытаясь одним ударом покончить с революционерами.

Фидель Кастро, Рауль Кастро и Эрнесто Че Гевара, 1961 год
Фидель Кастро, Рауль Кастро и Эрнесто Че Гевара, 1961 год

Так, 14 апреля 1961 года в бухте Плайя-Хирон (залив Свиней) произошла высадка десанта "контрас" — около 1500 бойцов при поддержке 10 танков и 20 бронемашин. Операцией руководили агенты ЦРУ. Однако уже 19 апреля "контрас" были разгромлены. Авторитет Фиделя поднялся до новых высот, он стал самым популярным политиком в Латинской Америке.

"Сначала Фидель искал международной поддержки прежде всего у "неприсоединенных". По его поручению Че Гевара объездил Египет, Индию, Индонезию, Югославию и другие страны "третьего мира". Именно после Плайя-Хирон Фидель резко пошел на военное сотрудничество с СССР.

Когда 20 апреля 1962 года Фидель, Рауль, Че и президент Освальдо Дортикос сели обсуждать тайное советское предложение о размещении на Кубе ракет, решение наконец было единогласным. Но все четверо понимали при этом, что, усилив свои военные позиции, Куба проигрывает в имидже вождя латиноамериканской революции", – писал в книге "Червоне століття" украинский философ Мирослав Попович.

Целый месяц с конца октября 1962 года мир находился на грани ядерного апокалипсиса. В ответ на размещение в 1961 году в Турции американских ядерных ракет средней дальности Советский Союз тайно разместил на Кубе в сентябре-октябре 1962 года баллистические ядерные ракеты.

*О "Карибском кризисе", который стал наивысшей точкой холодной войны, читайте в "Телеграфе" в ближайшее время.

Экономический коллапс "страны соцлагеря"

Фидель Кастро управлял страной еще 46 лет. Он постепенно стал заложником марксистско-ленинской идеологии и диктата СССР. В 1965 году на базе движения "26 июля" наконец-то создал Коммунистическую партию и, как вскоре это сделает "дорогой" Леонид Ильич Брежнев, занял почти все государственные должности. В правление Фиделя развернулись широкие репрессии против инакомыслящих в партии (более 40 членов КПК получили большие сроки заключения).

Не добившись заметных успехов в вопросах экономического развития своей страны, он с открытым забралом начал борьбу за продвижение коммунистических идей не только в Латинской Америке (Чили, Никарагуа, Гренада), но и отправил 1500 солдат и офицеров на Ближний Восток для участия в войне Судного дня в октябре 1973 года на стороне коалиции арабских государств против Израиля. Кубинские советники и боевые части участвовали в гражданской войне в Анголе, поддерживая левое движение МПЛА, а также в эфиопско-сомалийском конфликте на стороне "социалистической" Эфиопии.

Рауль Кастро, Фидель Кастро и Менгисту Хайле Мариам – лидер коммунистической революции в Эфиопии, 25 апреля 1975 года
Рауль Кастро, Фидель Кастро и Менгисту Хайле Мариам – лидер коммунистической революции в Эфиопии, 25 апреля 1975 года

И в то же время, когда десятки тысяч кубинцев воевали "за вашу свободу", страна страдала от перманентного экономического кризиса. Постоянно действующие экономические санкции США фактически привели Кубу к коллапсу, хотя Советский Союз из года в год вкладывал немалые средства в экономику "страны социалистического лагеря".

Фидель пережил развал этого самого соцлагеря; хотя последние десять лет своей жизни он уже был в состоянии, которое не позволяло реально не только управлять государством, но и адекватно воспринимать окружающую обстановку.

25 ноября 2016 года Фидель Кастро скончался. На Кубе был объявлен 9-дневный траур с 26 ноября по 4 декабря.

Фидель Кастро - биография
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