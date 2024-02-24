Фидель Кастро: харизматик и диктатор, строивший коммунистическое государство под носом у США

В Кремле внимательно следили за кубинским феноменом, потому что имели горький опыт сотрудничества с экс-колониями европейских стран в Африке и Азии

Его имя знает весь мир. Сторонники левых идей и сегодня считают Фиделя Кастро несгибаемым борцом за социализм/коммунизм на Американском континенте, революционером-антиимпериалистом, защитником трудящихся. Критиков хватает, и это не только условные реакционеры или консерваторы. Всем, для кого слова "демократические ценности" и "права человека" не являются пустым звуком, считают команданте Фиделя диктатором, разрушителем экономики и преследователем всех, кто выражает недовольство репрессивной системой.

И они правы, потому что на самом деле на "острове Свободы" реальной свободы практически нет. Фидель и его соратники построили зеркальное отражение диктаторского режима Фульхенсио Батисты. С 1959 года почти два миллиона кубинцев (политическая и экономическая эмиграция) покинули родной дом и стали вынужденными беженцами, в основном в США. В некоторых районах штата Флорида они — самое большое национальное меньшинство.

Конец политической карьеры Фиделя

24 февраля 2008 года Фидель Кастро Рус, почти 50 лет являвшийся абсолютным авторитетом и полновластным лидером Кубы, был вынужден из-за серьезных проблем со здоровьем подать в отставку. Он под безумные овации зала отказался от трех из четырех главных должностей в стране: главы Государственного совета, премьер-министра и главнокомандующего Вооруженными силами.

Фидель Кастро с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, 2009 год

До апреля 2011 года он формально сохранял должность первого секретаря Коммунистической партии Кубы, хотя фактически еще с 2006 года обязанности главного "партайгеноссе" исполнял младший брат Рауль Кастро Рус, которому по наследству достались и все государственные должности. Политическая карьера Фиделя подошла к концу…

С тех пор до апреля 2021 года Рауль Кастро будет продолжать курс брата: "Я убежден, что главнокомандующим кубинской революции есть и будет только один человек. Фидель – это Фидель. Все мы прекрасно знаем, что Фиделя нам не сможет заменить никто". Произошла либерализация режима, проходили осторожные реформы, которые не касались сущности коммунистического режима (некий мягкий вариант советской перестройки с минимальными уступками политическим оппонентам и диссидентам).

19 апреля 2021-го Рауль Кастро, которому в то время было почти 90 лет, отдал властные полномочия Мигелю Диасу-Канелю, родившемуся в следующем после победы революции году — 1960-м.

Кубинский феномен

Фидель Кастро официально родился в 1926 году (на самом деле годом позже) в селе Биран на востоке острова в семье крупного землевладельца, испанца по происхождению. Мать была служанкой и родила отцу пятерых детей, и только после этого они обручились. И хотя родители были неграмотными и происходили из бедных семей, Анхель Кастро Архис постепенно стал состоятельным латифундистом и имел более 10 тысяч гектаров земли, на которой работали сотни батраков.

Талантливый парень имел уникальную память, поэтому и пошел в школу в пять лет (отсюда разница в дате рождения). Дальше учился в иезуитском колледже и на юридическом факультете Гаванского университета. Завершил обучение в 1949 году.

Фидель Кастро работал адвокатом, познакомился с леворадикальными политиками, однако серьезно марксистско-ленинской литературой не интересовался. В 1952 году на Кубе произошел военный переворот и к власти пришел диктатор-популист Фульхенсио Батиста, имевший проамериканские взгляды.

Диктатор Кубы Фульхенсио Батиста (1952-1958)

26 июля (национальный праздник в государстве) 1953 года в городе Сантьяго-де-Куба состоялся легендарный штурм казарм "Монкада" 165 повстанцами, которых возглавлял Фидель Кастро. 400 правительственных солдат в ожесточенной битве победили, потеряв 19 человек убитыми и 30 ранеными. 61 революционер погиб, а 51 – попал в плен, и среди них Фидель.

Фидель Кастро на допросе после неудачного штурма казарм "Монкада", 26 июля 1953 года

Вскоре состоялся суд, и лидер повстанцев получил приговор – 15 лет тюрьмы.

Батиста использовал это событие для закручивания гаек: было приостановлено действие конституции, секретная полиция расправлялась с оппонентами, которых пытали и убивали без суда и следствия. В стране начался безумный террор.

Однако 15 мая 1955 года после широких протестов в государствах Латинской Америки Фидель был освобожден из тюрьмы "Пресидио Моделло" и переехал в Мексику. Там он с братом Раулем и аргентинцем Эрнесто "Че" Геварой создал леворадикальное движение "26 июля" и стал готовить вторжение в Кубу, получая помощь от политиков-эмигрантов разных взглядов, но противников режима Батисты.

25 ноября 1956 года 82 повстанца высадились с моторной яхты "Гранма" на юго-восточном побережье Кубы. Отряд был разгромлен практически на берегу Карибского моря. Лишь две небольшие группы революционеров прорвались в горы Сьерра-Маэстра. Там Фидель с ближайшими соратниками – Раулем, Че Геварой и Камило Сьенфуэгосом – и кучкой уцелевших бойцов начали партизанскую войну.

Повстанцы во главе с Фиделем Кастро (в центре). Второй слева – Эрнесто Че Гевара. Внизу под Фиделем с винтовкой – Рауль Кастро. Горы Сьерра-Маэстра, 2 декабря 1956 года

Обнищавшее крестьянство, которому фиделисты обещали землю, полностью поддерживало их. Городская беднота тоже — разрыв между бедными и богатыми достиг на Кубе невиданного уровня. В крупных городах хозяйничала полиция и организованная преступность, которая контролировала игорный бизнес и проституцию (Кубу называли крупнейшим публичным домом для американцев).

Армия Батисты таяла на глазах, дезертиры пополняли отряды повстанцев. Режим рассыпался, как карточный домик. 1 января 1959 года колонны повстанцев вошли по разным направлениям в столицу – Гавану.

Советские лидеры внимательно присматривались к кубинскому феномену, потому что часто обжигались в бывших колониях европейских стран – в Африке и Азии. Режимы, приходившие к власти на левацкой риторике, часто делали диаметрально противоположный выбор, забывая о помощи Кремля.

В 1960 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев отправил на "остров Свободы" члена Политбюро Анастаса Микояна. Одной из целей визита была попытка узнать, правда ли, что Фидель Кастро — симпатик коммунистических идей. Микоян, известный впоследствии по прозвищу "от Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича", сообщил лидеру СССР: "Да, он революционер. Такой же, как мы. Я чувствовал себя так, словно вернулся в дни нашей юности".

Крепкие объятия Хрущева

И вот, наконец, в конце 1961 года Фидель произнес речь (он был непревзойденный оратор, мог часами выступать перед сотнями тысяч кубинцев), в которой неожиданно для западного мира заявил, что будет строить социализм. В стране, которая более 60 лет была фактически колонией США, а до Флориды – всего 90 километров.

Лидеры США не смогли, да и не захотели найти подход к ярко выраженному левому, но еще не коммунистическому лидеру. В Вашингтоне с первых дней победы революции на Кубе уже разрабатывали планы по свержению режима Фиделя Кастро; на лидера Кубы за многие годы готовилось и было совершено несколько сотен попыток покушения.

Так что можно сказать, что сами американцы бросили Фиделя в крепкие объятия Хрущева, который очень хотел иметь советского сателлита в Западном полушарии. Однако ему пришлось приложить немалые усилия, да и американцы изрядно "помогли", пытаясь одним ударом покончить с революционерами.

Фидель Кастро, Рауль Кастро и Эрнесто Че Гевара, 1961 год

Так, 14 апреля 1961 года в бухте Плайя-Хирон (залив Свиней) произошла высадка десанта "контрас" — около 1500 бойцов при поддержке 10 танков и 20 бронемашин. Операцией руководили агенты ЦРУ. Однако уже 19 апреля "контрас" были разгромлены. Авторитет Фиделя поднялся до новых высот, он стал самым популярным политиком в Латинской Америке.

"Сначала Фидель искал международной поддержки прежде всего у "неприсоединенных". По его поручению Че Гевара объездил Египет, Индию, Индонезию, Югославию и другие страны "третьего мира". Именно после Плайя-Хирон Фидель резко пошел на военное сотрудничество с СССР.

Когда 20 апреля 1962 года Фидель, Рауль, Че и президент Освальдо Дортикос сели обсуждать тайное советское предложение о размещении на Кубе ракет, решение наконец было единогласным. Но все четверо понимали при этом, что, усилив свои военные позиции, Куба проигрывает в имидже вождя латиноамериканской революции", – писал в книге "Червоне століття" украинский философ Мирослав Попович.

Целый месяц с конца октября 1962 года мир находился на грани ядерного апокалипсиса. В ответ на размещение в 1961 году в Турции американских ядерных ракет средней дальности Советский Союз тайно разместил на Кубе в сентябре-октябре 1962 года баллистические ядерные ракеты.

*О "Карибском кризисе", который стал наивысшей точкой холодной войны, читайте в "Телеграфе" в ближайшее время.

Экономический коллапс "страны соцлагеря"

Фидель Кастро управлял страной еще 46 лет. Он постепенно стал заложником марксистско-ленинской идеологии и диктата СССР. В 1965 году на базе движения "26 июля" наконец-то создал Коммунистическую партию и, как вскоре это сделает "дорогой" Леонид Ильич Брежнев, занял почти все государственные должности. В правление Фиделя развернулись широкие репрессии против инакомыслящих в партии (более 40 членов КПК получили большие сроки заключения).

Не добившись заметных успехов в вопросах экономического развития своей страны, он с открытым забралом начал борьбу за продвижение коммунистических идей не только в Латинской Америке (Чили, Никарагуа, Гренада), но и отправил 1500 солдат и офицеров на Ближний Восток для участия в войне Судного дня в октябре 1973 года на стороне коалиции арабских государств против Израиля. Кубинские советники и боевые части участвовали в гражданской войне в Анголе, поддерживая левое движение МПЛА, а также в эфиопско-сомалийском конфликте на стороне "социалистической" Эфиопии.

Рауль Кастро, Фидель Кастро и Менгисту Хайле Мариам – лидер коммунистической революции в Эфиопии, 25 апреля 1975 года

И в то же время, когда десятки тысяч кубинцев воевали "за вашу свободу", страна страдала от перманентного экономического кризиса. Постоянно действующие экономические санкции США фактически привели Кубу к коллапсу, хотя Советский Союз из года в год вкладывал немалые средства в экономику "страны социалистического лагеря".

Фидель пережил развал этого самого соцлагеря; хотя последние десять лет своей жизни он уже был в состоянии, которое не позволяло реально не только управлять государством, но и адекватно воспринимать окружающую обстановку.

25 ноября 2016 года Фидель Кастро скончался. На Кубе был объявлен 9-дневный траур с 26 ноября по 4 декабря.