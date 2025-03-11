Гимназия хочет закупить оборудование для класса за более, чем 200 тысяч: что туда входит

В список включили даже автомобильный аварийный знак

В Днепропетровской области, где раньше собирались потратить 50 млн гривен на капремонт заведения культуры, гимназия решила закупить оборудование для класса безопасности на 240 тысяч гривен.

Соответствующий тендер объявлен на платформе Prozorro. Речь идет о гимназии №1 Подгородненского городского совета.

Прием заявок был начат 10 марта, аукцион состоится 19 числа того же месяца. Ожидаемая стоимость товара составляет 240 тысяч гривен.

Предметом закупки является разнообразное оборудование для класса безопасности, в том числе: различные стенды и инсталляции, игрушки, манекены, металлоискатели с дисплеем, модели и макеты мин, гранат, снарядов, противогазы, огнетушители, медицинское оборудование, в том числе носилки и маска для искусственной вентиляции легких.

Список также содержит несколько комплектов форм, например пожарного, полицейского и парамедика. Для психологической разгрузки педагоги предусмотрели закупку светового стола-песочницы с набором кинетического песка и кукольного театра.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области для детского дома хотят закупить комбикорм для животных. Заказчиком выступает коммунальное учреждение "Виноградовский детский дом". На такую покупку планируется потратить 139800 грн.