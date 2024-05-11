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Участник из Латвии на Евровидении 2024 года приютил собаку из Харькова (фото, видео)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Певец Dons взял собаку из Украины
Певец Dons взял собаку из Украины. Фото Инстаграм Dons

Представитель одной из стран Балтии совершил добрый поступок

Сегодня, 11 мая, в 22:00 начнется большой финал Евровидения 2024 года. Пока продолжаются разборки с участником от Нидерландов, участие которого в конкурсе приостановлено, другой участник успел сделать доброе дело.

Выяснилось, что участник из Латвии певец Dons взял себе на содержание собаку Рони из Харькова. Об этом он рассказал журналистке на Евровидении — Анне Тульевой.

Пока известно, что собака живет с мамой исполнителя. По словам артиста, у его матери теперь есть хобби — выгуливать Рони несколько раз в день.

"Я очень счастлив, что моя мама озабочена сейчас. Она гуляет с собакой каждый день, дважды в день", — поделился певец.

Латвийский участник Dons приютил пса из Украины

Dons признался, что считает собаку Рони "волшебной" и очень радуется, что принял решение взять себе домашнее животное.

"Он прекрасен и мы счастливы, что он с нами", — лаконично обобщил конкурсант из Латвии.

Dons с собакой Рони
Собака Рони слушает игру на фортепиано Dons
Певец Dons проводит время на природе с Рони

Отметим, что уже сегодня, в 22:00, мы узнаем, кто выиграл на Евровидении 2024. За победу будут соревноваться участники из 26 стран мира, среди которых страны "Большой пятерки" — Франция, Испания, Италия, Германия, Великобритания. А еще конкурсантами являются певцы, избранные по результатам двух полуфиналов и страна-хозяйка Швеция.

Ранее "Телеграф" делился, под каким номером на Евровидении 2024 года выступят участники от Украины alyona alyona и Jerry Heil. Это произойдет в первой пятерке.

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#Участник #Латва #Евровидение-2024