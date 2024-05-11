Учасник з Латвії на Євробаченні 2024 прихистив собаку з Харкова (фото, відео)

Представник однієї з країн Балтії зробив добрий вчинок

Сьогодні, 11 травня, о 22:00 розпочнеться великий фінал Євробачення 2024. Поки тривають розбірки з учасником від Нідерландів, участь якого в конкурсі призупинена, інший учасник встиг зробити добру справу.

З'ясувалось, що учасник з Латвії, співак Dons взяв собі на утримання собаку Роні з Харкова. Про це він розповів журналістці на Євробаченні — Анні Тульєвій.

Наразі відомо, що собака живе з мамою виконавця. За словами артиста, його мама тепер має хобі — вигулювати Роні кілька разів у день.

"Я дуже щасливий, що моя мама заклопотана зараз. Вона гуляє з собакою щодня, двічі на день", — поділився співак.

Латвійський учасник Dons прихистив пса з України

Dons зізнався, що вважає собаку Роні "чарівним" та дуже радіє, що ухвалив рішення взяти собі домашню тваринку.

"Він чудовий і ми щасливі, що він з нами", — лаконічно узагальнив конкурсант з Латвії.

Зазначимо, що вже сьогодні, о 22:00 ми дізнаємось, хто виграв на Євробаченні 2024. За перемогу змагатимуться учасники з 26 країн світу, серед яких країни "Великої п'ятірки" — Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, Велика Британія. А ще конкурсантами є співаки, обрані за результатами двох півфіналів і країна-господарка — Швеція.

Раніше "Телеграф" ділився, під яким номером на Євробаченні 2024 виступлять учасники від України alyona alyona та Jerry Heil. Це станеться в першій п'ятірці.