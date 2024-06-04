Том Харди постарел: что известно про нового "Венома" и когда он выйдет в Украине

Веном-конь впечатлил зрителей еще задолго до премьеры

Хотя жизни в Украине в 2024 году сама по себе напоминает экшн, некоторые новинки кинопроката все же не проходят мимо внимания украинцев, — в частности, порадовал зрителей первый официальный трейлер фильма "Веном: Последний танец" (Venom: The Last Dance) с Томом Харди в главной роли.

Ролик был опубликован вечером 3 июня, и за считанные часы собрал миллионы просмотров по всему миру, в том числе и тысячи реакций украинцев. Когда выйдет фильм, и чего ждать от него, — "Телеграф" расскажет ниже.

В трейлере компании Sony Pictures показали, что в третьей части фильма с родины "Венома" прибудут другие пришельцы, и главному герою с симбиотом придется отправиться в бега. Что интересно, в конце трейлера также показали коня, контролируемый симбиотом.

Конь в трейлере к фильму "Веном 3: Последний танец"

Ожидается, что "Веном: Последний танец" станет последней частью в серии фильмов, однако пока неясно, появится ли в нем Человек-Паук, — фанаты вселенной Marvel давно ожидают на экранизацию встречи Венома с этим героем.

Работа над третьей частью началась еще в 2021 году, в то время как съемки стартовали летом 2023 года и завершились в 2024 году. В США премьера третьего "Венома" пройдет 25 октября 2024 года. Точная дата выхода в Украине пока неизвестна, но она должна состояться до конца 2024 года.

Стоит заметить, что новости о третьей части "Венома" порадовали украинцев, однако некоторые обратили внимание на то, что главный герой Том Харди постарел с последней части и в его бороде появилось больше седины.

Том Харди в фильме "Веном 3: Последний танец"

"Очень сумбурный трейлер, но финалочка — это что-то!", "С возвращением, Эдди Брок, давно не виделись, мы соскучились по тебе", "Мурашки по коже", "Как я по ним соскучился", "Веном и Эдди всех порвут", "Харди прям постарел, не ожидала", — среди прочего, пишут в комментариях.

Отзывы украинцев на трейлер "Венома 3"

Напомним, ранее "Телеграф" писал про фильмы Каннского кинофестиваля, которые покажут в Украине.