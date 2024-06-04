Том Харді постарішав: що відомо про нового "Венома" і коли він вийде в Україні

Веном-кінь вразив глядачів ще задовго до прем’єри

Хоча життя в Україні в 2024 році саме по собі нагадує екшн, деякі новинки кінопрокату все ж таки не проходять повз увагу українців, — зокрема, порадував глядачів перший офіційний трейлер фільму "Веном: Останній танець" (Venom: The Last Dance) з Томом Харді в головній ролі.

Ролик був опублікований увечері 3 червня, і за лічені години зібрав мільйони переглядів по всьому світу, у тому числі тисячі реакцій українців. Коли вийде фільм, і чого чекати від нього, "Телеграф" розповість нижче.

У трейлері компанії Sony Pictures показали, що в третій частині фільму з батьківщини "Венома" прибудуть інші прибульці, і головному герою з симбіотом доведеться тікати. Що цікаво, наприкінці трейлера також показали коня, якого контролює симбіот.

Кінь у трейлері фильму "Веном 3: Останній танець"

Очікується, що "Веном: Останній танець" стане останньою частиною в серії фільмів, проте поки не зрозуміло, чи з’явиться в ньому Людина-Павук, — фанати всесвіту Marvel давно чекають на екранізацію зустрічі Венома з цим героєм.

Робота над третьою частиною розпочалася ще у 2021 році, тоді як зйомки стартували влітку 2023 року та завершились у 2024 році. У США прем’єра третього "Венома" пройде 25 жовтня 2024 року. Точна дата виходу в Україні поки що невідома, але вона має відбутися до кінця 2024 року.

Варто зауважити, що новини про третю частину "Венома" порадували українців, проте дехто звернув увагу на те, що головний герой Том Харді постарів з останньої частини і в його бороді з’явилося більше сивини.

Том Харді у фільмі "Веном 3: Останній танець"

"Дуже сумбурний трейлер, але фіналочка — це щось!", "З поверненням, Едді Брок, давно не бачилися, ми скучили за тобою", "Мурашки по шкірі", "Як я за ними скучив", "Веном та Едді всіх порвуть", "Харді прям постарів, не чекала", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Відгуки українців на трейлер "Венома 3"

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про фільми Канського кінофестивалю, які покажуть в Україні.