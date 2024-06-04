"Ни одной больше": что это за новый сериал Netflix, и почему его сейчас смотрят в Украине

Восьмисерийный фильм рассказывает про актуальные проблемы подростков

Netflix не перестает радовать в 2024 году киноманов интересными новинками, — весной в Украине был невероятно популярен научно-фантастический сериал "Задача трех тел", а уже в первые дни лета в тренды ворвался драматический испанский сериал "Ни одной больше" (на украинском название звучит "Жодна віднині").

Как разобрался "Телеграф", в оригинале этот испанский сериал называется "Ni una más", в то время как в международном прокате на английском он вышел под названием "Raising Voices". Это драма, что рассказывает про 17-летнюю девушку, которая решилась заявить на всю школу: "Осторожно, там прячется насильник". Пострадала репутация заведения, некоторые усомнились в заявлениях девушки об изнасиловании, обвинили главную героиню во лжи и расследование затянулось, из-за чего девушка была вынуждена раз за разом переживать неприятные воспоминания.

Главные роли сыграли Николь Уоллес, Клара Галле, Гэбриел Гевара, Иван Массаге, Элой Асорин и другие. Всего в сезоне 8 серий длительностью по 40-50 минут каждая, все они уже доступны в сети для просмотра на украинском языке.

Вы можете посмотреть трейлер онлайн:

Стоит заметить, что хотя сериал вышел только 31 мая, за считанные дни он уже стал весьма популярным в Украине благодаря освещению такой серьезной темы. При этом рейтинг IMDb уже составляет 7,1/10 баллов, что является хорошим показателем.

"Меня проняли мурашки! Так хорошо!! Алма заступалась за каждого подростка, который боялся постоять за себя. Такой обнадеживающий сериал, дающий нашим подросткам понять, что они не одиноки, что такие вещи нельзя умалчивать", "Это был действительно тяжелый сериал. Это было действительно хорошо сделано. Я много плакала, но это было невероятно!", "Удивительно", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда в Украине выйдет долгожданный "Веном 3".