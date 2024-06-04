"Жодна віднині": що це за новий серіал Netflix, і чому його зараз дивляться в Україні

Восьмисерійний фільм розповідає про актуальні проблеми підлітків

Netflix не перестає тішити у 2024 році кіноманів цікавими новинками, — навесні в Україні був неймовірно популярний науково-фантастичний серіал "Проблема трьох тіл", а вже в перші дні літа у тренди увірвався драматичний іспанський серіал "Жодна віднині" (російською назва звучить "Ни одной больше").

Як розібрався "Телеграф", в оригіналі цей іспанський серіал називається "Ni una más", тоді як у міжнародному прокаті англійською він вийшов під назвою "Raising Voices". Це драма, що розповідає про 17-річну дівчину, яка наважилася заявити на всю школу: "Обережно, там ховається ґвалтівник". Постраждала репутація закладу, деякі засумнівалися в заявах дівчини про зґвалтування, звинуватили головну героїню у брехні та розслідування затяглося, через що дівчина була змушена знову і знову переживати неприємні спогади.

Головні ролі зіграли Ніколь Уоллес, Клара Галле, Гебріел Гевара, Іван Массаге, Елой Асорін тощо. Загалом у сезоні 8 серій тривалістю по 40-50 хвилин кожна, всі вони вже доступні у мережі для перегляду українською.

Ви можете переглянути трейлер онлайн:

Варто зауважити, що хоча серіал вийшов лише 31 травня, за лічені дні він уже вельми популярним в Україні завдяки висвітленню такої серйозної теми. При цьому рейтинг IMDb вже складає 7,1/10 балів, що є непоганим показником.

"Мене пройняли мурашки! Так добре!! Алма заступалася за кожного підлітка, який боявся постояти за себе. Такий обнадійливий серіал, який дає нашим підліткам зрозуміти, що вони не самотні, що такі речі не можна замовчувати", "Це був дійсно важкий серіал. Обов'язковий до перегляду! Це було справді добре зроблено. Я багато плакала, але це було неймовірно!", "Дивовижно", — серед іншого, пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли в Україні вийде довгоочікуваний "Веном 3".