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"Я вас очень прошу, не надо": Кошевого из "Квартал 95" тонко потроллили на кассе почты (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Евгений Кошевой попал на видео во время визита на почту Новость обновлена 05 июля 2024, 16:09
Евгений Кошевой попал на видео во время визита на почту. Фото https://ligasmihu.tv/

Реакция комика была неожиданной

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой после ухода Зеленского в политику, стал главным среди "кварталовцев". Однако он, как и любой другой человек, живет своей жизнь и ходит в магазины или на почту. Так, недавно артиста "поймали" прямо на кассе Новой почты и поставили в неудобное положение. А его реакцию сняли на видео.

Ролик опубликовали в телеграмм-канале "Боже, яке кончене", кто автор видео — неизвестно. В нем можно увидеть Евгения Кошевого, который стоит в отделении Новой почты с телефоном в руках и, видимо, отправляет или получает посылку. В этот момент к нему подходит мужчина и озадачивает своей просьбой.

"Я извиняюсь. Евгений, я вас уже когда-то просил, и еще раз попрошу. Только не становитесь следующим президентом. Я вас очень прошу, не надо", — говорит мужчина на видео, обращаясь к Кошевому.

Актер сначала немного растерялся, в потом, когда дослушал просьбу поклонника, просто весело засмеялся. А потом вернулся к кассе почты с улыбкой на лице.

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