"Я вас очень прошу, не надо": Кошевого из "Квартал 95" тонко потроллили на кассе почты (видео)

Реакция комика была неожиданной

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой после ухода Зеленского в политику, стал главным среди "кварталовцев". Однако он, как и любой другой человек, живет своей жизнь и ходит в магазины или на почту. Так, недавно артиста "поймали" прямо на кассе Новой почты и поставили в неудобное положение. А его реакцию сняли на видео.

Ролик опубликовали в телеграмм-канале "Боже, яке кончене", кто автор видео — неизвестно. В нем можно увидеть Евгения Кошевого, который стоит в отделении Новой почты с телефоном в руках и, видимо, отправляет или получает посылку. В этот момент к нему подходит мужчина и озадачивает своей просьбой.

"Я извиняюсь. Евгений, я вас уже когда-то просил, и еще раз попрошу. Только не становитесь следующим президентом. Я вас очень прошу, не надо", — говорит мужчина на видео, обращаясь к Кошевому.

Актер сначала немного растерялся, в потом, когда дослушал просьбу поклонника, просто весело засмеялся. А потом вернулся к кассе почты с улыбкой на лице.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале вокруг побега в США актера "Квартал 95" Ханумака. О его разводе "гудела" вся Украина, но есть нюанс.