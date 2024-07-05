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"Я вас дуже прошу, не треба": Кошового з "Квартал 95" тонко потролили на пошті (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Євген Кошовий потрапив на відео під час візиту на пошту Новина оновлена 05 липня 2024, 16:09
Євген Кошовий потрапив на відео під час візиту на пошту. Фото https://ligasmihu.tv/

Реакція коміка була несподіваною

Відомий український комік та актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий після відходу Зеленського в політику став головним серед "кварталівців". Однак він, як і будь-яка інша людина, живе своє життя і ходить до магазинів чи на пошту. Так, нещодавно артиста "зловили" прямо на касі Нової пошти і поставили у незручне становище. А його реакцію зняли на відео.

Ролик опублікували в телеграм-каналі "Боже, яке кончене", хто автор відео — невідомо. У ньому можна побачити Євгена Кошового, який стоїть у відділенні Нової пошти з телефоном у руках і, мабуть, відправляє чи отримує посилку. У цей момент до нього підходить чоловік і спантеличує своїм проханням.

"Я перепрошую. Євген, я вас уже колись просив, і ще раз попрошу. Тільки не ставайте наступним президентом. Я вас дуже прошу, не треба", — каже чоловік на відео, звертаючись до Кошового.

Актор спочатку трохи розгубився, а потім, коли дослухав прохання шанувальника, просто весело засміявся. А потім повернувся до каси пошти з усмішкою на обличчі.

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал навколо втечі у США актора "Квартал 95" Ханумака. Про його розлучення "гуділа" вся Україна, але є нюанс.

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#Відео #Євген Кошовий