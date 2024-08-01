Второму сезону "Игра в кальмаре" быть! Netflix представил тизер и назвал дату выхода

Анонсирован также третий сезон

Фанаты сериала "Игра в кальмара", ставшего самым популярным на Netflix в 2021 году, могут праздновать – официально подтвержден выход второго сезона! Платформа не только выпустила тизер, но и огласила дату премьеры. Теперь поклонники всего мира с нетерпением ожидают продолжения этой невероятно популярной истории.

Тизер опубликован на странице Netflix на YouTube. Премьера состоится 26 декабря 2024 года. Анонсирована также дата выхода третьего сезона – 2025 год. Он станет завершающим.

"Интересно, какие ощущения возвращения к "Игре в кальмара" после трех лет вызовет у вас. Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, снова вступает в игру. Удастся ли ему воплотить задуманное? Фронтмен тоже вряд ли станет легким противником. битва этих двух миров продолжится в третьем сезоне – финале сериала, который выйдет в следующем году", — написав Дон Хек, режиссер и сценарист сериала.

О чем сериал "Игра в кальмаре"

В сериале описывается загадочная игра выживания, за которой наблюдают влиятельные люди мира. В первом сезоне в нее играют 456 человек, имеющих большие проблемы с деньгами. Шесть дней они проходят по одной детской игре, а если проиграют – их убивают. Единственный выживший — победил и получает 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский актер Александр Рудинский снимется в сериале от Netflix. "Декамерон" был снят по мотивам по мотивам итальянского сборника новелл XIV века Джованни Боккаччо