Другому сезону "Гра в кальмара" бути! Netflix представив тизер і назвав дату виходу

Анонсовано також третій сезон

Фанати серіалу "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим на Netflix у 2021 році, можуть святкувати – офіційно підтверджено вихід другого сезону! Платформа не тільки випустила тизер, але й оголосила дату прем'єри. Відтепер шанувальники всього світу з нетерпінням очікують продовження цієї неймовірно популярної історії.

Тизер опубліковано на сторінці Netflix на YouTube. Прем’єра відбудеться 26 грудня 2024 року. Анонсовано також дату виходу третього сезону – 2025 рік. Він стане завершальним.

"Цікаво, які відчуття повернення до "Гри в кальмара" після трьох років викличе у вас. Сон Гі Хун, що заприсягся помститися наприкінці першого сезону, знову вступає в гру. Чи вдасться йому втілити задумане? Фронтмен теж навряд чи стане легким супротивником. Запекла битва цих двох світів продовжиться в третьому сезоні – фіналі серіалу, що вийде наступного року. Я з нетерпінням чекаю, як насіння, що ми посадили під час створення нової "Гри в кальмара", проросте й дасть плоди наприкінці цієї історії", — написав Хван Дон Хьок, режисер та сценарист серіалу.

Про що серіал "Гра в кальмара"

У серіалі описується загадкова гра на виживання, за якою спостерігають впливові люди світу. У першому сезоні в неї грають 456 людей, які мають великі проблеми із грошима. Шість днів вони проходять по одній дитячій грі, а якщо програють — їх убивають. Єдиний, хто вижив — переміг і отримує 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США).

Раніше "Телеграф" розповідав, що український актор Олександр Рудинський зніметься в серіалі від Netflix. "Декамерон" був знятий за мотивами за мотивами італійської збірки новел XIV століття Джованні Боккаччо