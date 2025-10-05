Сюжетный поворот в нем лишал зрителей дара речи: что за пугающий триллер 1999 года стал культовым (видео)

С каждой минутой напряжение в картине лишь нарастает (без спойлеров!)

В самом конце 20 века на мировые экраны вышла не только легендарная "Матрица" с Киану Ривзом, но и ставший культовым американский психологический триллер, в котором сыграли Брюс Уиллис, Тони Коллетт и тогда еще юный актер Хэйли Джоэл Осмент.

Одним из самых обсуждаемых фильмов 1999 года, ровно 26 лет назад, оказался "Шестое чувство" (The Sixth Sense). Режиссером и сценаристом картины стал М. Найт Шьямалан, который сумел создать уникальное сочетание напряженного психологического триллера и глубокой драмы.

О чем фильм "Шестое чувство" (без спойлеров!)

Фильм рассказывает историю маленького мальчика Коула Сиара который обладает необычным даром — он видит мертвых людей. Эти видения пугают ребенка и мешают ему жить обычной жизнью. Его мать отчаянно пытается помочь сыну справиться с этим явлением, и в поисках решения появляется детский психолог доктор Малькольм Кроу, который пытается понять, что происходит с Коулом, и помочь ему обрести покой.

Брюс Уиллис воплотил роль детского психолога

Фильм выделяется своей необычной атмосферой: напряжение нарастает постепенно, а каждая сцена наполнена психологическим драматизмом. Особое внимание критиков привлекла неожиданная развязка, которая заставляет зрителей пересмотреть весь сюжет и переосмыслить увиденное. Этот сюжетный поворот стал одной из самых знаменитых сцен в истории кино.

Сюжетный поворот в фильме лишает зрителей дара речи

Фильм стал настоящим культурным феноменом: он был номинирован на несколько престижных наград, включая "Оскар" и "Золотой глобус", и собрал огромную кассу по всему миру. "Шестое чувство" принесло международную славу юному Хейли Джоэлу Осменту, номинировавшемуся на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Брюс Уиллис, уже известный зрителям как звезда боевиков, продемонстрировал здесь свои драматические способности, а Тони Коллетт, сыгравшая также в фильме ужасов "Наследственность", получила высокую оценку критиков за эмоциональную игру.

Тони Коллетт сыграла маму мальчика, который видит призраков

Напомним, что в этим летом исполнилось 37 лет культовому боевику с Брюсом Уиллисом. "Телеграф" рассказывал, как изменились актеры "Крепкого орешка" и где они сейчас.