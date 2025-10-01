Самый популярный фильм 1999-го, покоривший весь мир: он "обскакал" даже "Матрицу"

Эта кинолента четырежды была номинирована на "Оскар"

В 1999 году кинематографический мир буквально разразился от возвращения легендарной саги Джорджа Лукаса — "Звездные войны". Это был не просто фильм, а культурное явление, погрузившее миллионы зрителей в далекую-далекую галактику.

Лента собрала более 924 миллионов долларов в мировом прокате. Это была самая громкая премьера 90-х.

События "Звездных войн" происходят задолго до истории Люка Скайвокера. Джедаи Квай-Гон Джинн и его ученик Оби-Ван Кеноби вмешиваются в конфликт между Торговой федерацией и планетой Набу.

В это время они встречают мальчика, по имени Энакин Скайуокер — будущего Дарта Вейдера, но пока это только талантливый подросток с удивительной силой. На фоне политических скандалов в Галактическом Сенате зритель впервые видит молодого Дарта Молла – одного из самых ярких антагонистов саги.

Звездные войны

Несмотря на противоречивые отзывы критиков, лента была номинирована на четыре премии "Оскар" — за лучший звук, монтаж звука, визуальные эффекты и музыку (Джон Уильямс, традиционно безупречный). Хотя статуэток фильм не получил, он вошел в историю как один из самых громких блокбастеров конца 20 века.

Фильм стал символом нового этапа "Звездных войн" и заложил фундамент для трилогии приквелов. Несмотря на смешанные реакции, "Звездные войны" доказали, что фильм достоин внимания.

