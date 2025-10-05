Сюжетний поворот у ньому позбавляв глядачів дару мови: що за лякаючий трилер 1999 року став культовим (відео)

З кожною хвилиною напруга в картині лише зростає (без спойлерів!)

Наприкінці 20 століття на світові екрани вийшла не тільки легендарна "Матриця" з Кіану Рівзом, а й американський психологічний трилер, що став культовим. У ньому зіграли Брюс Вілліс, Тоні Коллетт і тоді ще молодий актор Гейлі Джоел Осмент.

Одним із найбільш обговорюваних фільмів 1999 року, рівно 26 років тому, виявився "Шосте чуття" (The Sixth Sense). Режисером та сценаристом картини став М. Найт Шьямалан, який зумів створити унікальне поєднання напруженого психологічного трилера та глибокої драми.

Про що фільм "Шосте чуття" (без спойлерів!)

Фільм розповідає історію маленького хлопчика Коула Сіара, який має незвичайний дар — він бачить мертвих людей. Ці видіння лякають дитину та заважають їй жити звичайним життям. Його мати відчайдушно намагається допомогти синові впоратися з цим явищем, і в пошуках рішення з’являється дитячий психолог доктор Малькольм Кроу, який намагається зрозуміти, що відбувається з Коулом, і допомогти йому знайти спокій.

Брюс Вілліс втілив роль дитячого психолога

Фільм вирізняється своєю незвичайною атмосферою: напруга наростає поступово, а кожна сцена наповнена психологічним драматизмом. Особливу увагу критиків привернула несподівана розв’язка, яка досі змушує глядачів переглянути весь сюжет та переосмислити побачене. Цей сюжетний поворот став однією із найзнаменитіших сцен в історії кіно.

Сюжетний поворот у фільмі позбавляє глядачів дару мови

Фільм став справжнім культурним феноменом: він був номінований на кілька престижних нагород, включаючи "Оскар" та "Золотий глобус", і зібрав величезну касу по всьому світу. "Шосте чуття" принесло міжнародну славу юному Гейлі Джоелу Осменту, який номінувався на "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану. Брюс Вілліс, вже відомий глядачам як зірка бойовиків, продемонстрував тут свої драматичні здібності, а Тоні Коллетт, яка зіграла також у фільмі жахів "Спадковість", отримала високу оцінку критиків за емоційну гру.

Тоні Коллетт зіграла маму хлопчика, який бачить привидів

Нагадаємо, що цього літа виповнилося 37 років культовому бойовику з Брюсом Віллісом. "Телеграф" розповідав, як змінилися актори "Міцного горішка" і де вони зараз.