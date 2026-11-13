Делать запасы? Грозит ли Украине дефицит масла после остановки заводов "Кернел"

Российские атаки ударили по переработке подсолнечника и осложнили экспорт

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Эксперты не ожидают дефицита подсолнечного масла в Украине после остановки заводов "Кернел" и не советуют делать запасы. По подсчетам экономиста Олега Пендзина, другие производители выпускают более миллиона тонн масла в год, тогда как украинцы потребляют 350–370 тысяч тонн.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Дефицит масла? Стоит ли украинцам бежать в магазины после остановки заводов "Кернел"

12 ноября пресс-служба "Кернела" сообщила, что после российских атак остановили все маслоэкстракционные заводы и закупку подсолнечника. Попадания повредили производственные здания, оборудование и резервуары. Работу прекратили из-за непрерывного цикла переработки и повышенной пожарной опасности.

Почему масла хватит и без "Кернела"

Украина производит значительно больше масла, чем потребляет, объясняет исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его годовым оценкам, общий объем производства составляет около 4 миллионов тонн. Немногим менее 3 миллионов тонн из них приходится на "Кернел".

"Остановка заводов "Кернел" не создаст проблем с обеспечением украинцев подсолнечным маслом. Даже без мощностей компании в стране остается достаточно производства, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка", – сказал специалист.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук также не ожидает дефицита. Пендзин советует не скупать масло впрок: при длительном хранении оно теряет качество и может прогоркнуть.

Подорожает ли масло в магазинах

Пендзин не прогнозирует подорожания именно из-за остановки "Кернела". По состоянию на 13 ноября средняя цена рафинированного масла "Олейна" объемом 850 мл составляла 104,66 грн. В октябре оно стоило 106,83 грн.

"Щедрый Дар" такого же объема по состоянию на 13 ноября стоил в Novus и Auchan по 106 грн. В октябре средняя цена этого масла составляла 102,72 грн. "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак" – торговые марки, под которыми "Кернел" выпускает масло.

Чтобы вывезти дополнительные объемы масла, нужны возможности для экспорта Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Основные потери – у производителей и экспортеров

Остановка крупного покупателя давит на цены урожая. По данным Электронной зерновой биржи Украины, приведенным в источнике, на фоне атак и сокращения переработки закупочная цена подсолнечника снизилась до 15–16 тысяч гривен за тонну с НДС.

"Когда крупнейший переработчик прекращает закупки, внутренний рынок теряет закупочную цену. Фактически и другие заводы, которые работают, также будут снижать закупочную цену на внутреннем рынке", – объяснил Марчук.

По словам Марчука, аграриям нужен прямой экспорт сырья, чтобы получить оборотные средства. Он выступает за отмену экспортных пошлин на подсолнечник, сою и рапс: это позволило бы аграриям продавать урожай в условиях остановки переработки.

Логистические трудности мешают вывозить готовое масло. Пендзин обращает внимание, что основные маршруты экспорта проходят через черноморские порты, работу которых осложняют российские атаки. Даже если другие предприятия увеличат переработку, дополнительные объемы нужно будет вывезти за границу.

Ранее "Телеграф" уже писал, что бутылка масла в магазинах стоит около 100 гривен, а закупочные цены на подсолнечник снижаются.