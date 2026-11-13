"Не из такой семьи, из богатой": владелица квартиры насмешила украинцев советом, как пережить холодную зиму
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Проблему не решили, но развеселили арендатора и пользователей
Украинец рассказал, как обратился к владелице квартиры из-за плохого отопления, но вместо решения проблемы получил совет. Он и вызвал волну шуток.
Об этом свидетельствует соответствующий пост в Threads. По словам мужчины в квартире в Киеве, где он живет, отопления почти нет.
"У меня в квартире плохо работало отопление. Я спросил у владелицы, как она раньше решала эту проблему. Она ответила: "Ну мы обычно на зиму в Монако ехали. Спасибо, понял", — говорится в сообщении.
В комментариях пользователи шутили, что владелица квартиры дает советы в стиле "родись в богатой семье". Люди пишут:
- Дима, поезжай в Монако, не за**вай.
- Б*я, у меня тоже такое было. Но с горячей водой не было бойлера, не хотели устанавливать. Я спросил как вы жили без воды. Говорит, ехали за границу отдыхать.
- Это из разряда "По возможности рождайтесь в богатых семьях".
- Мы заехали в квартиру и при первом дожде с потолка в ванной капало. Мы испуганные, видео снимаем, отправляем владелице. Она: "Ну да какой дождь идет. Прекратится дождь, капать не будет".
- Пес, услышавший, что можно поехать в Монако, а не обниматься с ним, чтобы согреться:
- Вообще, рабочий совет, зря не прислушиваетесь.
- Нужно было говорить, в следующий раз пусть вас с собой берут.
- Хочу быть как ваша владелица.
- Эта женщина лучше мотиватор, чем МС Петя.
- Это не ее родственница? Богатые семьи, все такое…
- Какое гениально простое решение такой проблемы, как же это сразу в голову не приходило.
- Отопление работает просто не в этой стране.
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