"Не из такой семьи, из богатой": владелица квартиры насмешила украинцев советом, как пережить холодную зиму

Проблему не решили, но развеселили арендатора и пользователей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинец рассказал, как обратился к владелице квартиры из-за плохого отопления, но вместо решения проблемы получил совет. Он и вызвал волну шуток.

Об этом свидетельствует соответствующий пост в Threads. По словам мужчины в квартире в Киеве, где он живет, отопления почти нет.

"У меня в квартире плохо работало отопление. Я спросил у владелицы, как она раньше решала эту проблему. Она ответила: "Ну мы обычно на зиму в Монако ехали. Спасибо, понял", — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи шутили, что владелица квартиры дает советы в стиле "родись в богатой семье". Люди пишут:

Дима, поезжай в Монако, не за**вай.

Б*я, у меня тоже такое было. Но с горячей водой не было бойлера, не хотели устанавливать. Я спросил как вы жили без воды. Говорит, ехали за границу отдыхать.

Это из разряда "По возможности рождайтесь в богатых семьях".

Мы заехали в квартиру и при первом дожде с потолка в ванной капало. Мы испуганные, видео снимаем, отправляем владелице. Она: "Ну да какой дождь идет. Прекратится дождь, капать не будет".

Пес, услышавший, что можно поехать в Монако, а не обниматься с ним, чтобы согреться:

Вообще, рабочий совет, зря не прислушиваетесь.

Нужно было говорить, в следующий раз пусть вас с собой берут.

Хочу быть как ваша владелица.

Эта женщина лучше мотиватор, чем МС Петя.

Это не ее родственница? Богатые семьи, все такое…

Какое гениально простое решение такой проблемы, как же это сразу в голову не приходило.

Отопление работает просто не в этой стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что слова главы Верховной Рады Руслана Стефанчука о холоде в парламенте стали мемом.