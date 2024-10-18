Несколько ложек этого ингредиента – и фарш станет невероятно сочным: кулинарный трюк, который всегда работает

Жирные сливки сделают мясо сочным

Маленькие детали оказывают существенное влияние на вкус готовой пищи. Мы рассказывали, как правильно варить макароны. Теперь делимся лайфхаком, который сделает сочным любой фарш, даже самый сухой.

Вам понадобятся жирные сливки. Замачивание фарша в сливках может звучать как совет из TikTok, который точно не сработает, однако на самом деле это проверенная и настоящая кулинарная техника. Как пишут на tastingtable.com, эту технику изобрёл культовый повар Джеймс Бирд.

Зачем замачивать фарш в сливках

Фарш и жирные сливки – лучшие друзья. Особенно если вы этот фарш планируете жарить. Дело в том, что такое замачивание защищает белки в мясе от перекаливания. Также использование этой техники помогает говяжьему фаршу сохранять влагу.

Как замочить фарш в сливках?

Если вы хотите применить эту технику в свой собственный арсенал, не лейте много сливок – хватит 1-2 столовых ложки жирных сливок на 500 граммов фарша. Соедините его, накройте пищевой пленкой, чтобы уберечь от испарения влаги, и оставьте на ночь в холодильнике, прежде чем переходить к остальному рецепту.

Этот трюк подходит ко всем блюдам, в которых фарш нужно обжаривать — для котлет, соусов и т.п. Также мы рассказывали, как мыть руки после грибов.