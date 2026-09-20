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Сытный обед на всю неделю: фасолевый суп с копченостями получается вкуснее, чем у мами

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Фасолевый суп с копченым мясом
Фасолевый суп с копченым мясом. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Густое, ароматное и наваристое блюдо

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Когда на улице становится прохладно, на столе хочется видеть горячие и по-настоящему сытные блюда. Фасолевый суп с копченым мясом – именно из этой категории. Он получается густой, наваристый, с дымным запахом, от которого на кухне сразу становится уютнее.

Чтобы блюдо получилось действительно вкусным, понадобится качественное копченое мясо, правильно сваренная фасоль и ароматная заправка. Вместе с чешским кулинарным порталом Cooky.cz рассказываем, как приготовить фасолевый суп с копченомтями.

Почему суп получается жидким и невкусным

Прежде всего вкус супа зависит от копченого мяса. Для этого блюда лучше брать копченую лопатку, ребрышки или хвост. Они обычно дешевле, а благодаря косточкам дают насыщенный бульон.

Второй важный компонент – заправка. Именно она превращает жидкий суп в густой и насыщенный. В топленом сале обжаривают кубики бекона или копченой грудинки, затем лук и чеснок, после чего добавляют ложку муки и сладкую паприку. Мука загущает суп, а паприка дает цвет и глубину вкуса. Без такой основы получится обычный бульон с фасолью, который вряд ли кого-то впечатлит.

Фасоль для этого супа нужно варить отдельно и добавлять в суп только тогда, когда она уже полностью мягкая. Тогда она успеет впитать вкус бульона, но не превратится в кашу.

Рецепт густого фасолевого супа с копченым мясом

Ингредиенты

Основа супа:

  • сухая фасоль – 300 г;
  • копченая лопатка – 600-800 г (или копченые ребрышки, хвост);
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • черный перец горошком – 5 шт.;
  • любисток – 1 веточка (свежий или сушеный);
  • соль – по вкусу.

Заправка:

  • топленое сало – 2 ст. л.;
  • копченая грудинка или бекон – 100 г;
  • лук – 1 большая луковица;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • пшеничная мука – 1 ст. л.;
  • сладкая молотая паприка – 1 ч. л.

Для подачи:

  • сушеный майоран – 1 ч. л.;
  • свежий зеленый лук – для посыпки;
  • уксус или лимонный сок – по желанию, для легкой кислинки.
Суп фасолевый с копченым мясом - пошаговый рецепт
Фото: pixabay.com

Способ приготовления

  1. Залейте фасоль холодной водой минимум на 8 часов, лучше на ночь. Утром слейте воду и хорошо промойте бобы.
  2. Отварите фасоль с лавровым листом до мягкости, но не до состояния каши.
  3. Промойте копченое мясо, залейте водой и варите на небольшом огне 20-25 минут. Бульон не сливайте. Мясо выньте, слегка остудите, отделите от костей и нарежьте.
  4. В большой кастрюле разогрейте сало, обжарьте бекон до золотистой корочки, добавьте лук и жарьте до легкого румянца. Затем добавьте чеснок и быстро перемешайте.
  5. Всыпьте муку и готовьте около минуты, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня, добавьте паприку и сразу влейте копченый бульон, хорошо размешав.
  6. Добавьте любисток, перец и лавровый лист, посолите по вкусу и доведите до кипения. Если суп получился слишком густым, разбавьте его водой.
  7. Положите вареную фасоль и мясо, варите на медленном огне еще 10-15 минут. Суп должен быть густым, но не кашеобразным.
  8. Перед самым выключением добавьте майоран и, если хотите, каплю уксуса или лимонного сока.
  9. Подавайте горячим, посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Отлично подойдут свежий хлеб или выпечка.
Теги:
#Рецепты #Суп #Фасоль #Копчености