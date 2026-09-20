Сытный обед на всю неделю: фасолевый суп с копченостями получается вкуснее, чем у мами
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Густое, ароматное и наваристое блюдо
Когда на улице становится прохладно, на столе хочется видеть горячие и по-настоящему сытные блюда. Фасолевый суп с копченым мясом – именно из этой категории. Он получается густой, наваристый, с дымным запахом, от которого на кухне сразу становится уютнее.
Чтобы блюдо получилось действительно вкусным, понадобится качественное копченое мясо, правильно сваренная фасоль и ароматная заправка. Вместе с чешским кулинарным порталом Cooky.cz рассказываем, как приготовить фасолевый суп с копченомтями.
Почему суп получается жидким и невкусным
Прежде всего вкус супа зависит от копченого мяса. Для этого блюда лучше брать копченую лопатку, ребрышки или хвост. Они обычно дешевле, а благодаря косточкам дают насыщенный бульон.
Второй важный компонент – заправка. Именно она превращает жидкий суп в густой и насыщенный. В топленом сале обжаривают кубики бекона или копченой грудинки, затем лук и чеснок, после чего добавляют ложку муки и сладкую паприку. Мука загущает суп, а паприка дает цвет и глубину вкуса. Без такой основы получится обычный бульон с фасолью, который вряд ли кого-то впечатлит.
Фасоль для этого супа нужно варить отдельно и добавлять в суп только тогда, когда она уже полностью мягкая. Тогда она успеет впитать вкус бульона, но не превратится в кашу.
Рецепт густого фасолевого супа с копченым мясом
Ингредиенты
Основа супа:
- сухая фасоль – 300 г;
- копченая лопатка – 600-800 г (или копченые ребрышки, хвост);
- лавровый лист – 2 шт.;
- черный перец горошком – 5 шт.;
- любисток – 1 веточка (свежий или сушеный);
- соль – по вкусу.
Заправка:
- топленое сало – 2 ст. л.;
- копченая грудинка или бекон – 100 г;
- лук – 1 большая луковица;
- чеснок – 2 зубчика;
- пшеничная мука – 1 ст. л.;
- сладкая молотая паприка – 1 ч. л.
Для подачи:
- сушеный майоран – 1 ч. л.;
- свежий зеленый лук – для посыпки;
- уксус или лимонный сок – по желанию, для легкой кислинки.
Способ приготовления
- Залейте фасоль холодной водой минимум на 8 часов, лучше на ночь. Утром слейте воду и хорошо промойте бобы.
- Отварите фасоль с лавровым листом до мягкости, но не до состояния каши.
- Промойте копченое мясо, залейте водой и варите на небольшом огне 20-25 минут. Бульон не сливайте. Мясо выньте, слегка остудите, отделите от костей и нарежьте.
- В большой кастрюле разогрейте сало, обжарьте бекон до золотистой корочки, добавьте лук и жарьте до легкого румянца. Затем добавьте чеснок и быстро перемешайте.
- Всыпьте муку и готовьте около минуты, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня, добавьте паприку и сразу влейте копченый бульон, хорошо размешав.
- Добавьте любисток, перец и лавровый лист, посолите по вкусу и доведите до кипения. Если суп получился слишком густым, разбавьте его водой.
- Положите вареную фасоль и мясо, варите на медленном огне еще 10-15 минут. Суп должен быть густым, но не кашеобразным.
- Перед самым выключением добавьте майоран и, если хотите, каплю уксуса или лимонного сока.
- Подавайте горячим, посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Отлично подойдут свежий хлеб или выпечка.