Сытный обед на всю неделю: фасолевый суп с копченостями получается вкуснее, чем у мами

Густое, ароматное и наваристое блюдо

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Когда на улице становится прохладно, на столе хочется видеть горячие и по-настоящему сытные блюда. Фасолевый суп с копченым мясом – именно из этой категории. Он получается густой, наваристый, с дымным запахом, от которого на кухне сразу становится уютнее.

Чтобы блюдо получилось действительно вкусным, понадобится качественное копченое мясо, правильно сваренная фасоль и ароматная заправка. Вместе с чешским кулинарным порталом Cooky.cz рассказываем, как приготовить фасолевый суп с копченомтями.

Почему суп получается жидким и невкусным

Прежде всего вкус супа зависит от копченого мяса. Для этого блюда лучше брать копченую лопатку, ребрышки или хвост. Они обычно дешевле, а благодаря косточкам дают насыщенный бульон.

Второй важный компонент – заправка. Именно она превращает жидкий суп в густой и насыщенный. В топленом сале обжаривают кубики бекона или копченой грудинки, затем лук и чеснок, после чего добавляют ложку муки и сладкую паприку. Мука загущает суп, а паприка дает цвет и глубину вкуса. Без такой основы получится обычный бульон с фасолью, который вряд ли кого-то впечатлит.

Фасоль для этого супа нужно варить отдельно и добавлять в суп только тогда, когда она уже полностью мягкая. Тогда она успеет впитать вкус бульона, но не превратится в кашу.

Рецепт густого фасолевого супа с копченым мясом

Ингредиенты

Основа супа:

сухая фасоль – 300 г;

копченая лопатка – 600-800 г (или копченые ребрышки, хвост);

лавровый лист – 2 шт.;

черный перец горошком – 5 шт.;

любисток – 1 веточка (свежий или сушеный);

соль – по вкусу.

Заправка:

топленое сало – 2 ст. л.;

копченая грудинка или бекон – 100 г;

лук – 1 большая луковица;

чеснок – 2 зубчика;

пшеничная мука – 1 ст. л.;

сладкая молотая паприка – 1 ч. л.

Для подачи:

сушеный майоран – 1 ч. л.;

свежий зеленый лук – для посыпки;

уксус или лимонный сок – по желанию, для легкой кислинки.

Способ приготовления